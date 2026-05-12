Първите ни борци не успяха да стигнат до битка за отличията на Европейското за кадети

Първите ни представители в класическата борба не успяха да стигнат до битка за отличията на Европейското първенство за кадети в Самоков.

В категория до 48 кг Борис Крумов, който дебютира на първенството, започна с впечатляващ успех над 7-ия в Европа от миналия сезон Стефанос Мемцас (Гърция). Българнът губеше с 0:4 , но успя да стигне до изразителена победа – 11:4.

На четвъртфиналите Борис падна от арменеца Арарат Аветисян, трети в Европа от миналата година, с 0:9. Противникът не успя да преодолее полуфиналите и българското участие приключи.

Същата участ имаше и Антоан Цветанов. В първата си среща при 65-килограмовите младият ни талант се наложи над Тааржон Ваартину (Естония) с 9:0. Но след това загуби от азера Орхан Хабибли с 1:7. Съперникът му също загуби в следващия кръг.

Останалите ни трима представители през вчерашния ден, които дебютираха на шампионата, претърпяха поражение в първия кръг, а техните съперници също не успяха да стигнат до финалите.

Андрей Данаилов (55) бе спрян от петия в света Барис Суйлу (Турция) – 0:8. Друг турчин, Абдулхалик Бал спря Иса Тахинов (80), също 0:8, а в тежка категория до 110 кг Емилиян Пашов направи равностойна среща с беларусина Яхор Савич – 8:10.

Във вторник стартират други петима наши борци. В най-леката категория до 45 кг Цветан Николов ще има за съперник Али Жавадлих (Азербайджан).

В категория до 51 кг Данимир Йорданов, пети на европейското през миналия сезон, ще излезе срещу гърка Георгиос Чондронасиос.

Георги Мърков (60) очаква победителя от двубоя между арменец и беларусин, а Велизар Стоянов (71) ще спори с Мартин Летвик (Норвегия), трети на скандинавското първенство.

В категория до 92 кг Никола Лазаров ще има за съперник Вахтанг Мепаришвили (Грузия), пети на европейското за момчета през миналата година.

Срещите започват от 10,30 ч в "Арена Самоков".

