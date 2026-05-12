Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Суперкупата на Италия няма да бъде в Саудитска Арабия

Суперкупата на Италия няма да бъде в Саудитска Арабия

  • 12 май 2026 | 08:22
  • 627
  • 0
Суперкупата на Италия няма да бъде в Саудитска Арабия

Президентът на Серия А Луиджи Де Сиерво потвърди, че Суперкупата на Италия през сезон 2026/2027 няма да се проведе в Саудитска Арабия.

“Това е сложен въпрос. Имаме определени договори и можем да кажем, че няма да е в Саудитска Арабия. Съществува идеята да свирим в Съединените щати, друга международна идея, а също и опцията да се проведе в Италия за една година”, каза Де Сиерво, предава авторитетната италианска медия RAI.

От години насам турнирът се провежда в страната от Близкия Изток, където бе включително и последното издание през декея турнир мври 2025 г., а организаторите имаха договорна опция да проведат и следващото там.

Потенциалните нови места за провеждане включват САЩ или на домашна сцена в Италия. Очаква се форматът на турнира да остане непроменен и ще се проведе като „финална четворка“. В допълнение към настоящия шампион и носител на Купата на Италия, ще участват и вторият отбор в Серия А, както и финалистът за Купата на Италия от предишния сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Монако пред големи промени след фиаското в Лига 1

Монако пред големи промени след фиаското в Лига 1

  • 12 май 2026 | 06:13
  • 2115
  • 0
Ето кой може да замени Салах в Ливърпул

Ето кой може да замени Салах в Ливърпул

  • 12 май 2026 | 05:51
  • 5785
  • 0
Хъл Сити нанесе двоен удар за четвърт час и чака съперника на “Уембли”

Хъл Сити нанесе двоен удар за четвърт час и чака съперника на “Уембли”

  • 12 май 2026 | 05:19
  • 4292
  • 0
Гоф и Швьонтек се справиха продължиха напред в Рим

Гоф и Швьонтек се справиха продължиха напред в Рим

  • 12 май 2026 | 04:23
  • 829
  • 0
Петков с цял мач при ключова загуба на отбора си в Саудитска Арабия

Петков с цял мач при ключова загуба на отбора си в Саудитска Арабия

  • 12 май 2026 | 03:18
  • 1220
  • 0
Рутен подава остава и отваря обратния път на Адвокаат

Рутен подава остава и отваря обратния път на Адвокаат

  • 12 май 2026 | 02:16
  • 1198
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

  • 11 май 2026 | 22:14
  • 33909
  • 183
Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

  • 12 май 2026 | 07:18
  • 2268
  • 4
Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

  • 12 май 2026 | 07:36
  • 1025
  • 3
Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

  • 11 май 2026 | 21:14
  • 23930
  • 51
Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

  • 11 май 2026 | 23:47
  • 20085
  • 57
Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

  • 12 май 2026 | 07:50
  • 3028
  • 2