Суперкупата на Италия няма да бъде в Саудитска Арабия

Президентът на Серия А Луиджи Де Сиерво потвърди, че Суперкупата на Италия през сезон 2026/2027 няма да се проведе в Саудитска Арабия.

“Това е сложен въпрос. Имаме определени договори и можем да кажем, че няма да е в Саудитска Арабия. Съществува идеята да свирим в Съединените щати, друга международна идея, а също и опцията да се проведе в Италия за една година”, каза Де Сиерво, предава авторитетната италианска медия RAI.

От години насам турнирът се провежда в страната от Близкия Изток, където бе включително и последното издание през декея турнир мври 2025 г., а организаторите имаха договорна опция да проведат и следващото там.

Потенциалните нови места за провеждане включват САЩ или на домашна сцена в Италия. Очаква се форматът на турнира да остане непроменен и ще се проведе като „финална четворка“. В допълнение към настоящия шампион и носител на Купата на Италия, ще участват и вторият отбор в Серия А, както и финалистът за Купата на Италия от предишния сезон.

