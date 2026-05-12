Петър Кюмюрджиев: Какво ще е бъдещето на отбора

Едноименния тим на Созопол ще играе утре с втория отбор на Локомотив в Пловдив. Срещата е от 35-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Остават четири мача до края на сезона. Не са ми важни толкова резултатите от тях, колкото бъдещето на отбора във всички аспекти. Ще продължим до края на първенството да даваме шанс за изява на възможно повече от младите ни футболисти. Това не означава, че отписваме предстоящите двубои. Напротив, ще играем за честта си“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.