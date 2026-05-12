Гоф и Швьонтек се справиха продължиха напред в Рим

Американката Кори Гоф и рускинята Мира Андреева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите УТА 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара.

Поставената под номер 3 в схемата и миналогодишна финалистка Кори Гоф спаси мачбол във втория сет и победи сънародничката си Ива Йович с 5:7, 7:5, 6:2 за два часа и 45 минути.

18-годишната Йович, поставена под номер 16, преодоля пробив пасив, за да спечели първия сет със 7:5. В началото на втория тя отново загуби подаването си, но след това поведе с 5:3 и сервира за най-голямата победа в кариерата си. Гоф обаче не се отказа, спаси мачбол и след серия от четири поредни гейма изравни резултата. След като двете си размениха по два пробива в началото на третата част, Гоф пое контрола, като спечели последните четири гейма за крайния успех.

Резултатът даде на Гоф десетата ѝ победа в три сета в УТА през 2026-а, изравнявайки се с Андреева и Джесика Пегула по най-много този сезон.

Номер 8 в схемата Мира Андреева записа 50-и успех в УТА 1000, след като се наложи над Елизе Мертенс (Белгия) с 6:3. 6:3 за час и 18 минути. Така тя достигна до четвъртфиналите в Рим за втора поредна година.

Кори Гоф има четири успеха в четири мача на четвъртфинали срещу 19-годишната Андреева, три от които са на клей.

Трикратната шампионка и четвърта поставена Ига Швьонтек (Полша) нямаше проблеми срещу Наоми Осака (Япония) и спечели с 6:2, 6:1 за 82 минути.

Елена Остапенко (Латвия) също продължава напред, след като се наложи над Анна Калинская (Русия) с 6:1, 6:2 за 70 минути и за пети пъти достига до четвъртфиналите на надпреварата в италианската столица.

Следващата съперника на Остапенко ще бъде рускинята Сорана Кърстя, която преди два дни елиминира водачката в схемата Арина Сабаленка (Беларус). Този път Кърстя победи Линда Носкова (Чехия) с 6:2, 6:4.

Шампионката от 2023 г. и втора поставена Елена Рибакина (Казахстан) записа лесен успех над Каролина Плишкова (Чехия) с 6:0, 6:2 за час на корта.

Петата поставена в схемата американка Джесика Пегула елиминира Анастасия Потапова със 7:6(6), 6:2 за час и 38 минути и достигна до четвъртфиналите в Рим за втори път в кариерата си.

Двукратната шампионка Елина Свитолина (Украйна) се наложи над "щастливата губеща" от квалификациите Никола Бартункова (Чехия) с 6:2, 6:3 и се класира за шести път до тази фаза в италианската столица.