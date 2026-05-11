Шмайхел за отменения гол: Ако това е нарушение, Арсенал нямаше да е на върха

Легендата на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел не можеше да повярва на решението да бъде отменен гола, който Уест Хам вкара в края на двубоя с Арсенал вчера. В добавеното време "чуковете" изравниха, но попадението бе отменето за нарушение срещу вратаря Давид Рая.

"Това решение е грешно на толкова много нива. Това, което ме ядосва, е, че Арсенал никога нямаше да бъде на върха, ако това е нарушение. Те вкараха толкова много голове по този начин - блокирайки хора, със задържания, правейки подобни неща", заяви Шмайхел след двубоя.

“Arsenal have been blocking the opponent’s goalkeeper all season long, they would NEVER be on top of the league if we disallow these goals!”



"И да стигнем до този момент, решението с ВАР отне пет минути. Той започва да гледа повторение след повторение. Само това поставя толкова съмнения в решението. Това не може да бъде фал, просто не може. Не мога да разбера как внезапно това е фал, защото не беше за останалите отбори през сезона", допълни той.