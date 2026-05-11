  3. Шмайхел за отменения гол: Ако това е нарушение, Арсенал нямаше да е на върха

  • 11 май 2026 | 15:19
Легендата на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел не можеше да повярва на решението да бъде отменен гола, който Уест Хам вкара в края на двубоя с Арсенал вчера. В добавеното време "чуковете" изравниха, но попадението бе отменето за нарушение срещу вратаря Давид Рая.

"Това решение е грешно на толкова много нива. Това, което ме ядосва, е, че Арсенал никога нямаше да бъде на върха, ако това е нарушение. Те вкараха толкова много голове по този начин - блокирайки хора, със задържания, правейки подобни неща", заяви Шмайхел след двубоя.

"И да стигнем до този момент, решението с ВАР отне пет минути. Той започва да гледа повторение след повторение. Само това поставя толкова съмнения в решението. Това не може да бъде фал, просто не може. Не мога да разбера как внезапно това е фал, защото не беше за останалите отбори през сезона", допълни той.

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

Неймар отново бележи

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Лил се насочва към Тиаго Мота

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

"Червена" истерия: изкупиха билетите за сектор "Г"

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Филип Кръстев претърпя операция

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

