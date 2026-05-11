Шмайхел за отменения гол: Ако това е нарушение, Арсенал нямаше да е на върха

Легендата на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел не можеше да повярва на решението да бъде отменен гола, който Уест Хам вкара в края на двубоя с Арсенал вчера. В добавеното време "чуковете" изравниха, но попадението бе отменето за нарушение срещу вратаря Давид Рая.
"Това решение е грешно на толкова много нива. Това, което ме ядосва, е, че Арсенал никога нямаше да бъде на върха, ако това е нарушение. Те вкараха толкова много голове по този начин - блокирайки хора, със задържания, правейки подобни неща", заяви Шмайхел след двубоя.
"И да стигнем до този момент, решението с ВАР отне пет минути. Той започва да гледа повторение след повторение. Само това поставя толкова съмнения в решението. Това не може да бъде фал, просто не може. Не мога да разбера как внезапно това е фал, защото не беше за останалите отбори през сезона", допълни той.