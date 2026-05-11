Рекордно класиране за Димитър Кисимов в юношеската ранглиста

Димитър Кисимов се изкачи с четири позиции до рекордното за него 11-о място в световната ранглиста по тенис при юношите.

18-годишният българин стана вицешампион през миналата седмица на турнир от категория J500 в Офенбах (Германия), а две седмици по-рано се класира на трето място в надпреварата от категория J300 на ITF в Пловдив.

През месец март Кисимов триумфира на турнир от категория J300 в Кайро (Египет), като до момента има шест спечелени титли на сингъл от турнири на ITF при юношите. По-рано през годината той стана шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, затвърждавайки статута си на един от най-обещаващите български таланти.

От 31 май Кисимов ще участва в основната схема на турнира от Големия шлем „Ролан Гарос". Лидер в световната ранглиста при юношите продължава да бъде Иван Иванов, който от тази година участва само в турнири за мъже.

