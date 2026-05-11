Георги Младенов навърши 64

Едно от големите имена в историята на българския баскетбол Георги Младенов празнува рожден ден днес. Роденият в София бивш гард навършва 64 години.

Младенов носи екипите на Левски, Плама Плевен, Славия и Спартак Евроинс у нас. 8-кратен шампион на България със “сините”, двукратен с Плама Плевен, като печели родното първенство веднъж и със Славия. Играл е още в Тунис и Саудитска Арабия, като с тунизийския си отбор печели титлата в местния шампионат.

Печели и общо 7 пъти Купата на България - 5 пъти с Левски и по веднъж с Плама Плевен и Славия.

През 2003 г. започва треньорската си работа, като е водил Спартак Евроинс, Балкан, Лукойл Академик, Берое и Миньор 2015. Бивш селекционер на юношеския, младежкия и мъжкия национални отбори на България.

Бил е и реализатор №1 на турнира за Купа Сапорта от 1994 г. и 1997 г., отбелязва Българска федерация по баскетбол, като поздравява Младенов по случай рождения му ден.

Екипът на Sportal.bg честити празника на Георги Младенов и му пожелава здраве и успехи!

