Младок от Сан Антонио подобри рекорд на Дерик Роуз

Младок от Сан Антонио подобри рекорд на Дерик Роуз

Дилън Харпър подобри рекорд, принадлежал досега на Дерик Роуз. Гардът на Сан Антонио Спърс се отличи с 12 точки и 10 борби в петия мач от серията срещу Минесота Тимбъруулвс от полуфиналите в Западната конференция на НБА, спечелен от "Шпорите" със 126:97, с което тимът му поведе с 3-2.

По този начин 20-годишният Харпър стана най-младият играч на тази позиция, който записва повече от един дабъл-дабъл в плейофите на НБА. Новобранецът на тексаския отбор надмина постижението на бившата звезда на Чикаго Булс Дерик Роуз, който регистрира два дабъл-дабъла в елиминациите през 2009 година.

По-рано в плейофите Харпър записа 27 точки и 10 борби в третия мач от серията срещу Портланд Трейл Блейзърс.

