Младок от Сан Антонио подобри рекорд на Дерик Роуз

Дилън Харпър подобри рекорд, принадлежал досега на Дерик Роуз. Гардът на Сан Антонио Спърс се отличи с 12 точки и 10 борби в петия мач от серията срещу Минесота Тимбъруулвс от полуфиналите в Западната конференция на НБА, спечелен от "Шпорите" със 126:97, с което тимът му поведе с 3-2.

Dylan Harper just made playoff history.



He is now the youngest guard EVER to record multiple playoff double-doubles per @realapp.



Passing Derrick Rose. https://t.co/5utdAWJ4UX pic.twitter.com/GKoRTkO4hj — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) May 13, 2026

По този начин 20-годишният Харпър стана най-младият играч на тази позиция, който записва повече от един дабъл-дабъл в плейофите на НБА. Новобранецът на тексаския отбор надмина постижението на бившата звезда на Чикаго Булс Дерик Роуз, който регистрира два дабъл-дабъла в елиминациите през 2009 година.

По-рано в плейофите Харпър записа 27 точки и 10 борби в третия мач от серията срещу Портланд Трейл Блейзърс.

