  Черно море Тича няма право на грешка срещу Балкан в Шумен

Черно море Тича няма право на грешка срещу Балкан в Шумен

  • 14 май 2026 | 07:00

  • 14 май 2026 | 07:00
Черно море Тича приема Балкан в мач №3 от полуфиналната фаза на плейофите в Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят тази вечер е от 20:30 часа в "Арена Шумен" - залата, която "моряците" използваха в решаващия трети мач от серията със Спартак Плевен и в която ще домакинстват до края на полуфиналната битка с ботевградчани.

Балкан води с 2-0 в серията, след като постигна две крайно драматични победи у дома в първите две срещи. Играе се до 3 успеха от 5 срещи и тази вечер играчите на Васил Евтимов ще се опитат на всяка цена да се справят със съперника си и да удължат серията.

В другата полуфинална серия шампионът Рилски спортист е близо до класиране на финалите, след като поведе с 2-0 победи срещу Локомотив Пловдив.

Снимки: Борислав Трошев

