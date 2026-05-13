Мечти, баскетбол и вдъхновение – специална среща за младите баскетболистки по време на финалите за момичета до 12 г. в Стара Загора

На 16 май от 20:00 ч. в зала „Общинска“ – Стара Загора, по време на Националните финали за момичета до 12 години, ще се проведе специален семинар за млади баскетболистки като част от международния проект GUTS (Girls United Through Sports), съобщава БФБаскетбол.

Събитието има за цел да вдъхнови момичетата и да им даде ценни насоки за развитието им както в спорта, така и извън него.

Лектор – Екатерина Димитрова

Лектор на семинара ще бъде Екатерина Димитрова (Кюркюлос) – Катето, бивша национална състезателка, многократна шампионка на България и част от идеалния отбор на България за последното десетилетие.

Тя има дългогодишен опит в едни от най-силните европейски първенства – Италия и Франция, където се състезава на най-високо клубно ниво. Катето е завършила програмата „FIBA Time Out 2.0 – Business of Sport“ към FIBA и Northumbria University, както и обучение към TASS, свързани със спортен мениджмънт, развитието и подкрепата на професионални спортисти.

Със своя опит и любов към баскетбола тя ще сподели с момичетата ценни уроци за спорта, дисциплината, увереността и пътя към успеха – както на игрището, така и извън него.

По време на срещата Катето ще говори за:

- мечтите и пътя към успеха;

- дисциплината и увереността;

- съчетаването на училище и спорт;

- лидерството и работата в екип;

- възможностите, които спортът дава за бъдещето;

Момичетата ще имат възможност да задават въпроси, да споделят своите мечти и да се срещнат със специални гости-изненада.

Томбола и специални изненади

За всички деца, присъстващи на събитието, ще има томбола с награди и изненади.

За проекта GUTS

Проектът GUTS (Girls United Through Sports) е международна инициатива по програма „Еразъм+ Спорт“, която насърчава развитието, лидерството и увереността на младите момичета чрез баскетбола.

