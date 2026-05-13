Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Мечти, баскетбол и вдъхновение – специална среща за младите баскетболистки по време на финалите за момичета до 12 г. в Стара Загора

Мечти, баскетбол и вдъхновение – специална среща за младите баскетболистки по време на финалите за момичета до 12 г. в Стара Загора

  • 13 май 2026 | 17:12
  • 387
  • 0
Мечти, баскетбол и вдъхновение – специална среща за младите баскетболистки по време на финалите за момичета до 12 г. в Стара Загора

На 16 май от 20:00 ч. в зала „Общинска“ – Стара Загора, по време на Националните финали за момичета до 12 години, ще се проведе специален семинар за млади баскетболистки като част от международния проект GUTS (Girls United Through Sports), съобщава БФБаскетбол.

Събитието има за цел да вдъхнови момичетата и да им даде ценни насоки за развитието им както в спорта, така и извън него.

Лектор – Екатерина Димитрова

Лектор на семинара ще бъде Екатерина Димитрова (Кюркюлос) – Катето, бивша национална състезателка, многократна шампионка на България и част от идеалния отбор на България за последното десетилетие.

Тя има дългогодишен опит в едни от най-силните европейски първенства – Италия и Франция, където се състезава на най-високо клубно ниво. Катето е завършила програмата „FIBA Time Out 2.0 – Business of Sport“ към FIBA и Northumbria University, както и обучение към TASS, свързани със спортен мениджмънт, развитието и подкрепата на професионални спортисти.

Със своя опит и любов към баскетбола тя ще сподели с момичетата ценни уроци за спорта, дисциплината, увереността и пътя към успеха – както на игрището, така и извън него.

По време на срещата Катето ще говори за:

- мечтите и пътя към успеха;

- дисциплината и увереността;

- съчетаването на училище и спорт;

- лидерството и работата в екип;

- възможностите, които спортът дава за бъдещето;

Момичетата ще имат възможност да задават въпроси, да споделят своите мечти и да се срещнат със специални гости-изненада.

Томбола и специални изненади

За всички деца, присъстващи на събитието, ще има томбола с награди и изненади.

За проекта GUTS

Проектът GUTS (Girls United Through Sports) е международна инициатива по програма „Еразъм+ Спорт“, която насърчава развитието, лидерството и увереността на младите момичета чрез баскетбола.

Снимка: БФБаскетбол

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Антъни Едуардс: Никой не може да отговори на играта на Уемби, просто се надяваш той да пропусне

Антъни Едуардс: Никой не може да отговори на играта на Уемби, просто се надяваш той да пропусне

  • 13 май 2026 | 13:12
  • 701
  • 0
Огромно признание! Български талант облича екипа на европейски гранд

Огромно признание! Български талант облича екипа на европейски гранд

  • 13 май 2026 | 12:52
  • 6438
  • 4
Роб Пелинка: Благословия е да имаш в отбора си ЛеБрон Джеймс

Роб Пелинка: Благословия е да имаш в отбора си ЛеБрон Джеймс

  • 13 май 2026 | 12:10
  • 828
  • 0
Българската федерация по БаскИн обяви учредяването си

Българската федерация по БаскИн обяви учредяването си

  • 13 май 2026 | 11:51
  • 519
  • 0
Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

  • 13 май 2026 | 11:44
  • 697
  • 0
Проблемите за Реал Мадрид преди Финалната четворка на Евролигата се увеличиха

Проблемите за Реал Мадрид преди Финалната четворка на Евролигата се увеличиха

  • 13 май 2026 | 11:38
  • 758
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха от дузпа

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха от дузпа

  • 13 май 2026 | 18:34
  • 19613
  • 49
Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 17:08
  • 24179
  • 107
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 15915
  • 37
Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

  • 13 май 2026 | 17:44
  • 4080
  • 1
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 29005
  • 5
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 17304
  • 25