Brave CF потвърдиха завръщането на Върколака

Павел Владев се завръща в клетката. Това бе съобщено в страниците в социалните мрежи на международната ММА верига Brave CF.

Бургазлията за последно стъпи в битка именно на издание на Brave CF. През лятото на 2024-а той нокаутира германеца Кристиан Мах пред родна публика в “Арена Бургас”. Година по-късно боецът с прякор Върколака трябваше да се изправи срещу съперник от Франция отново на гала на Brave CF в Бургас. За съжаление, след претеглянето на двамата бойци съперникът на Владев се оттегли от двубоя и българинът остана без опонент.

Към момента не е ясно кой ще застане срещу Върколака на 1-и август. 32-годишният спортист има 9 победи в 10 професионални срещи.

Brаve CF се завръщат в Бургас