Близо 530 бегачи стартираха в петото издание на "Трън Ултра Рън"

При голям интерес премина петото издание на състезанието по планинско бягане „Трън Ултра Рън“. Близо 530 участници от цялата страна стартираха в четирите нови трасета, които тази година разкриха още повече от дивата природа, панорамните гледки и скритите кътчета на Трънския край.

Организатор на събитието е Трънското туристическо дружество с подкрепата на Община Трън и много доброволци. Участниците преминаха през едни от най-впечатляващите природни забележителности в района, както и през живописни горски пътеки, поляни и технични скални участъци.

В най-късата дистанция „Мали Руй трейл“ (14 км / 700 D+), която преминава през панорамните склонове на вр. Мали Руй и комбинира бързи горски пътеки с технични изкачвания, победители станаха Вероника Митовска при жените с време 1 час и 35 мин. и Цветелин Маринов при мъжете с 1 час и 15 мин.

Трасето „Гребенът на Руй“ (23 км / 1300 D+) отведе участниците по билото на Руй планина, покрай Шильи камик и до връх Руй – най-високата точка в района. Победители в дистанцията станаха Гергана Божкова при жените с време 2 часа и 45 мин. и Кирил Николов – Дизела при мъжете с 2 часа и 15 мин.

В „Маратон Ждрелото“ (43 км / 2330 D+) състезателите преминаха през Ракитски камик, Ждрелото на река Ерма и дълги технични спускания и изкачвания, характерни за Трънския край. Най-бързи в дистанцията бяха Мария Николова при жените с време 4 часа и 56 мин. и Йордан Тодоров при мъжете с 4 часа и 7 мин.

Най-дългото трасе „Ерма Ултра“ (64 км / 3330 D+) предложи истинско ултрамаратонско предизвикателство с преминаване през Врабчанския водопад, Гарванов камик, тунела над река Ерма и едни от най-дивите и панорамни части на Трънско. Победители станаха Росица Стефанова при жените с време 9 часа и Петър Христов при мъжете със 7 часа и 14 мин.

Трите най-дълги дистанции са част от календара на ITRA – Международната асоциация по планинско бягане, което дава възможност на успешно завършилите състезатели да получат точки за международния си рейтинг.

Новите трасета, разнообразният терен и добрата маркировка получиха висока оценка от участниците, а състезанието, освен спортно предизвикателство, е и празник на природата, активния начин на живот и местната общност, събирайки участници, доброволци и гости сред красотата на Трънския край.

Повече информация и резултати от състезанието можете да намерите на: https://transkotd.org/tran-ultra-run/klasirane/