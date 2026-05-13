Спортните клубове във Враца ще могат да ползват вече и спортните съоръжения на училищата

Спортните съоръжения на училищата във Враца вече ще бъдат отворени за спортните клубове в града, обяви пред журналисти кметът на Калин Каменов.

„Тъй като много директори на училища се притесняват как ще бъдат използвани спортните площадки, вече имаме договорни отношения с няколко клуба. Първият от тях е футболен клуб Ботев Враца, който от тази седмица ще провежда част от заниманията си с най-малките футболисти на изкуствените футболни терени на училище „Св. св. Кирил и Методий“, обясни Каменов.

По думите му по този начин ще бъдат ангажирани и други училища, които разполагат със спортна инфраструктура за провеждане на изнесени тренировки, така че спортната дейност да не бъде концентрирана единствено в спортен комплекс „Христо Ботев“, а да се развива в целия град.

Кметът съобщи още, че от скоро деца от няколко детски градини посещават ремонтирания детски басейн, където получават първите си уроци по плуване от спортни клубове.

„Обратната връзка, която получаваме, е, че емоцията, която изпитват децата, е невероятна“, каза Каменов.

Той добави, че вече има истинско партньорство между спортните клубове, учебните и детските заведения за провеждането на реални спортни занимания, а не на „имитация на такива, каквито се случваха години наред“.