  • 13 май 2026 | 09:35
МОК отбеляза събитие на НСА и БОК в информационния си бюлетин I

Международният олимпийски комитет (МОК) отбеляза в редовния си информационен бюлетин организирането на научна конференция и честването на 130-годишнината от първите съвременни Олимпийски игри в Атина през 1896 година. В бюлетина попадат най-важните олимпийски събития по света.

Научният форум, чийто домакин беше Националната спортна академия „Васил Левски“ на 6 април, събра изследователи и спортисти, за да почетат олимпизма и етичните принципи на движението. България е сред 14-е държави, участвали в първите игри в Атина през 1896 година.

По време на събитието в НСА бе наградена олимпийската медалистка по биатлон Лора Христова, а доклади изнесоха председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, ректорът на НСА проф. Красимир Петков и председателят на Националната олимпийска академия проф. Лозан Митев.

Новините, свързани с БОК, могат отново да бъдат открити и на официалния сайт на олимпийския комитет bgolympic.org, както и в социалните мрежи Facebook и Instagram. Тази седмица новото ръководство на БОК получи достъп до информационните канали, за което настояваше МОК с писмото си от 17 май 2025 година. Предстои работа по развитието на всички информационни канали, които са ключови за прозрачността на организацията, както и за популяризирането на нейната дейност.

