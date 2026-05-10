Победителят в София Пол Мание: Не бях никак сигурен, че ще спечеля този етап

Французинът Пол Мание записа втора етапна победа в Джиро д‘Италия, след като спечели третия и последен етап от надпреварата на територията на България. Ето какво каза французинът секунди след финала на надпреварата.

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

„В края трябваше да бъда в добра позиция. Да спечеля този етап, не бях никак сигурен, че ще спечеля, но в края всичко се разви както трябва. Битката в последните метри беше много оспорвана, опитвах се да се наслаждавам на този момент, беше много вълнуващо. Като се преместим в Италия ще очакваме нови успехи“, каза щастливият французин.

"Невероятно е да спечеля два етапа в първите три дни от Джирото. Това не бе нещо, което съм очаквал. Работих здраво за това, но победите са много сладки. През последните няколко месеца успях да направя скок в развитието си заедно с целия отбор. Днес проведохме етапа перфектно и съм много горд от работата на всички в тима на Соудал Куик-Степ. Българските пътища ми дадоха крила и се надявам да продължа по същия начин", каза Мание на пресконференцията след края на етапа.

"Всеки колоездач мечтае да носи цикламеното трико. Джонатан Милан е печелил тази фланелка няколко пъти и с право бе сочен като фаворит за нея, но аз показах, че имам супер силен отбор зад гърба си и се надявам, че ще мога да я запазя максимално дълго време", допълни 22-годишният французин.

"Първата победа в Бургас бе много емоционална за мен. Не я очаквах и много се вълнувах, че успях да облека и розовата фланелка. Бях много нервен знаейки, че розовата фланелка ме чака на финалната линия. Днес вече знаех, че мога да печеля и целта ми беше да повторя успеха си. Невероятно е, че продължавам да нося цикламената фланелка", каза още той.

"През последните две години научих много неща в професионалното колоездене. Едно от тях е, че най-добрият начин да спечелиш спринт е да го започнеш първи, за да можеш да си осигуриш най-добрата позиция за финалните 200 метра. Ние имаме много силен отбор, което ми позволява да остана на задната капла на моите съотборници. Днес Яспер Щойвен свърши страхотна работа, за да ме остави до Джонатан Милан и аз дадох всичко от себе си, за да постигна тази победа", допълни Мание.

"В първия ден имах известен късмет с падането, което се получи, но днес всички най-добри спринтьори бяха в позиция да се борят за победата. Това със сигурност е една от най-големите победи в кариерата ми. В спринта напред стъпка по стъпка. Миналата година записах 19 победи. Този сезон вече имам четири, но две от тях са тук в Джирото. Надявам се да продължа все така, защото чувството е невероятно", завърши французинът.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев