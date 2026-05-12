Еквадорец спринтира към победата в 4-тия етап на Джирото

Джонатан Нарваес от UAE Team Emirates-XRG спринтира към победата на финала в четвъртия етап на Джиро д’Италия, осигурявайки успех за своя отбор след бурен ден в Италия и ожесточена битка в намалена група до финалната линия.

Еквадорецът победи Орлуис Аулар от Movistar, който остана втори след огромна работа на испанския тим, докато Джулио Чиконе от Lidl-Trek завърши трети, но беше възнаграден с розовата фланелка, след като досегашният лидер Томас Силва от XDS-Astana изпита сериозни трудности.

🔻A thrilling final 1000-meters, with a bold solo move, and a thrilling sprint finish!



🔻Ultimi 1500 m vibranti, un assolo mancato per poco e uno sprint tiratissimo!



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/LXwCV9GVQx — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2026

Във финала съотборникът на Нарваес Ян Кристен опита късна атака, която беше неутрализирана с мощно усилие на Матео Собрейро в полза на Чиконе. Макар Lidl-Trek да не успя да вземе етапната победа, тимът завършва деня с розовата фланелка.

Първият етап на италианска земя беше кратък, но се оказа изключително експлозивен. Movistar реши да раздвижи състезанието на единственото изкачване от втора категория за деня, налагайки жестоко темпо, което елиминира всички спринтьори и дори създаде проблеми на някои претенденти за генералното класиране.

Силва, който облече розовата фланелка след втория етап, започна да страда още в началото на 14,4-километровото изкачване Коцо Тунно и завърши етапа на 130-о място, на 12:16 минути изоставане, слагайки край на историческия си престой в розово.

💙 Tactically, they've been perfect!

🇵🇹 Nelson Oliveira crosses Cozzo Tunno in first place, and what's left of the peloton heads in the downhill!



📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/KRhiLO9Z3z — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2026

Само 42-ма колоездачи финишираха в челната група, а следващата пристигна почти три минути по-късно в ден, който донесе големи разлики и промени в генералното класиране още на четвъртия състезателен ден.

Триумфът на Нарваес беше реванш по няколко причини – не на последно място заради лошия късмет, при който отборът му загуби трима състезатели в първите три етапа, след като още преди старта бе останал и без планирания претендент за генералното класиране Жоао Алмейда. Това е и първата му победа за годината след тежко падане на Tour Down Under, което го извади от пролетния сезон.

🎙️ "It's really big for me, after 3 months of training in Ecuador.

This win is for my teammates who crashed on Stage 2." - 🏆 🇪🇨 @NarvaezJho (UAD)#GirodItalia pic.twitter.com/3KP1CBFbez — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2026

„Тази победа тук е наистина много голяма за мен, след три месеца тренировки в Еквадор“, каза той на финала. „Искам да благодаря на семейството си, на съпругата си, на отбора си. Те бяха огромна подкрепа за мен през този период. Tази победа е и за съотборниците ми, които паднаха във втория етап. Те работиха дълго време, за да дойдат тук в добра форма – днес взехме победата, но бяхме силни и преди втория етап, така че мисля, че сега сме много по-щастливи.

Ян Кристен е страхотно момче, опитваше се да вземе розовата фланелка. Той е млад, трябва да се научи как да се състезава. Направи страхотен финал и в крайна сметка за мен остана просто да изчакам спринта“, обясни Нарваес за късното усилие на своя съотборник, което в крайна сметка подготви победата му.

За Lidl-Trek това беше ден, който завърши много добре, но можеше да бъде и далеч по-лош, след като лидерът им за генералното класиране Дерек Джий-Уест беше принуден да наваксва в последните 30 километра след механичен проблем при спускането от решаващото изкачване.

Въпреки големите разлики през деня, щетите за претендентите в генералното класиране в крайна сметка се оказаха минимални. Дори Еган Бернал от Netcompany Ineos, който изпитваше трудности на изкачването, успя да се върне в челната група преди финала.

⚡️ Far from an ordinary sprint: a royal showdown for the Red Bull KM of Stage 4️⃣ 😳



⚡️ Uno sprint per nulla banale, volata regale per il Red Bull KM della Tappa 4️⃣ 😳#GirodItalia | @redbullita pic.twitter.com/6ZffUSSneg — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2026

Йонас Вингегор от Visma-Lease a Bike финишира спокойно на 18-о място след контролиран ден за отбора на Visma, като само малко не му достигна да вземе бонус секунди на Red Bull Kilometre.

Следвай ни:

Снимки: Imago