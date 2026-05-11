Представят първия в България турнир от световната верига по плажен волейбол Beach Pro Tour.

На 14.05 от 11:00 часа в Националния пресклуб на БТА, на бул. „Цариградско шосе“ №49 в София, ще се състои пресконференция, на която ще бъде представен първият в България турнир от световната верига по плажен волейбол Beach Pro Tour.

Надпреварата от категория Futures ще се проведе в Свети Влас в периода 3-7 юни.

На срещата с медиите ще присъстват президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, както и Даниела Динева и Ива Парталева от страна на организаторите Марина Диневи Груп.

Сред присъстващите ще бъдат и част от българските състезатели, които ще вземат участие в турнира - Борис Георгиев и Александър Цанев.