  3. Фламенго с доминация над Гремио

  • 11 май 2026 | 11:36
  • 209
  • 0
Фламенго продължи добрата си серия и победи с 1:0 Гремио като гост в среща от 15-ия кръг на Бразилейро Betano. Тимът няма загуба от началото на април, като в този период записа 8 побед и две равенства. Въпреки това той все още изостава на четири точки от Палмейрас.

Фламенго доминираше от началото, като Плата и Караскал удариха гредите. Вратарят на домакините Вевертон имаше доста работа и се справи с още няколко удара. Най-добрият шанс за Гремио дойде след грешка на Роси, но Лео Перейра изчисти от голлинията.

След почивката ситуацията не се промени и в 68-ата минута Караскал откри резултата. Фламенго намали темпото след гола, но домакините не ги притесниха особено до края.

Снимки: Imago

