В Англия спрягат дерби Дюбоа - Итаума

  • 11 май 2026 | 11:26
Франк Уорън разкри, че е възможен мач с Моузес Итаума за Даниел Дюбоа, ако не се стигне до реванш с Фабио Уордли.

В събота в „Co-op Live“ Дюбоа спря Уордли в 11 зрелищни рунда, за да спечели титлата на WBO в тежка категория. Драматичният характер на сблъсъка им предполага, че реваншът е най-очакваният следващ ход. След мача Уорън потвърди, че в договора има клауза за реванш за победения 31-годишен Уордли. Обещаващият Итаума беше край ринга в Манчестър и следващият му мач ще бъде на 8 август в лондонската „O2 Arena“. 21-годишният боксьор е номер едно в ранглистата на WBO и следователно може да осигури на Дюбоа още един изцяло английски двубой в тежка категория.

„Има клауза за реванш, така че ще видим какво ще се случи“, заяви промоутърът. „Ще видим как ще се развият нещата през следващите няколко месеца с всички тези различни мачове в тежка категория, които предстоят. Това ще определи какво ще стане. Много е възможно да е Итаума, но има много различни мачове и варианти. Със сигурност няма да вземем окончателно решение тази вечер, така че нека Даниел си почине и да се наслади на победата. Както казах, в договора има клауза за реванш.“

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

„Това е огромен мач. Всички те са огромни мачове. Всички тези битки в тежка категория са огромни, нали? Агит Кабайел в Германия; Моузес преди няколко месеца. Тежката категория е толкова силна в момента; има толкова много добри мачове, а ние ги организираме и момчетата искат да се бият помежду си. Затова подписват с Queensberry, за да ни помогнат да осъществим тези битки.“

На 23 май шампионът на IBF, WBA и WBC Александър Усик ще се бие с преквалифициралия се от кикбоксьор в боксьор Рико Верхувен. Антъни Джошуа ще се изправи срещу малко известния Кристиан Пренга на 25 юли; очаква се и Тайсън Фюри да има мач, преди да се срещне с Джошуа по-късно през 2026 г.

