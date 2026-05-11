Венцеслав Иванов: Доволен съм от победата и проявения характер от играчите

Ком (Берковица) победи в град Левски, едноименния тим с 2:1. Срещата е от 20-ия кръг на Северозападна Трета лига.

Венцеслав Иванов, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от победата и проявения характер от играчите. Знаех, че ще е труден мач и точно такъв се получи. През първото полувреме изпитвахме затруднения да подредим атаките си и имахме само едно голово положение, което е непривично за нас. Второто полувреме имаше положителна реакция от футболистите ни и имахме контрол върху събитията на терена. Поздравления, за което. Остават ни два мача до края на сезона, и двата срещу сериозни съперници – първо сме домакини на Бдин (Видин), а в последния кръг гостуваме на Академик (Свищов)“.

