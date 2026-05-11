Уембаняма бе изгонен, а Минесота изравни серията със Сан Антонио

  • 11 май 2026 | 06:08
В нощ, белязана от физически сблъсъци, дискусионни съдийски отсъждания и късен обрат, Минесота Тимбъруулвс изтръгна победата със 114:109 над Сан Антонио Спърс. С този успех „вълците“ изравниха полуфиналната серия на Запад на 2-2, превръщайки битката в директен дуел до две победи от три мача.

Срещата започна с висока ефективност и за двата отбора. Минесота спечели частта с 34:30, разчитайки на агресивна игра в подкошието, а Антъни Едуардс и Наз Рийд комбинираха за 18 от точките на отбора.

Във втората четвърт равновесието на паркета се запази, като на полувремето "вълците" отново водеха с 4 точки - 60:56.

Голяма драма настъпи в третата четвърт, когато Виктор Уембаняма удари с лакът Наз Рийд, а след преглед на видеоповторение, съдиите решиха, че има „използване на прекомерна сила“. Решението шокира скамейката на Сан Антонио – Уембаняма бе изгонен, оставяйки отбора си без най-голямото си оръжие.

Вместо да се пречупят обаче, Спърс се мобилизираха. Де'Арън Фокс и Дилан Харпър поеха отговорността и изведоха „шпорите“ напред с 4 точки преди последната част. Залата в Минеаполис беше смълчана, усещайки, че мачът се изплъзва.

Всичко се реши в последната четвърт, която се превърна в шоу на Антъни Едуардс. Гардът на Минесота беше неудържим, отбелязвайки 16 от своите общо 36 точки именно в този период. Той наниза серия от трудни стрелби и пробиви, които пречупиха защитата на Сан Антонио. Подкрепата за него дойде от Наз Рийд (15 точки и 9 борби), който въпреки удара в началото, се върна и бе ключов в дефанзивен план. Руди Гобер пък доминираше под кошовете с 13 борби.

За Сан Антонио Дилан Харпър и Де'Арън Фокс завършиха с по 24 точки, но липсата на Уембаняма в подкошието в края на мача се оказа решаваща.

Сега серията се завръща в Сан Антонио за важния мач №5. Всички погледи сега са насочени към дисциплинарната комисия на НБА – ще има ли допълнително наказание за Уембаняма, или Спърс ще разполагат с пълния си състав за защитата на домакинската си крепост?

