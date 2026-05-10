Деветима от Овиедо не се дадоха на Хетафе, но оцеляването вече е мираж

С девет души Овиедо удържа бойко нулево равенство у дома срещу Хетафе в мач от 35-ия кръг на испанското първенство. Домакините на стадион "Нуево Карлос Тартиере" показаха характер, но това реми не им бе от голяма полза и отборът на практика изпада от Ла Лига.

Защитникът на домакините Хави Лопес получи червен картон в 54-ата минута, а в 78-ата минута халфът Кваси Сибо беше изгонен с директен червен картон и остави отбора с девет души.

След това равенство Овиедо има 29 точки и е на последно място в таблицата, като три кръга преди края има само илюзорни шансове за оставане в елита, които може да приключат още утре, ако Жирона не загуби от Райо Валекано. Хетафе има 45 точки и е седми.