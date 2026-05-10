Хайденхайм с огромна крачка към спасението, предстои трилър на дъното в последния ден от Бундеслигата

Хайденхайм спечели изключително важна за оцеляването си победа с 3:1 като гост на Кьолн в мач от предпоследния 33-и кръг на Бундеслигата. Отборът на Франк Шмит продължи с отличната си форма на финала на сезона и направи огромна крачка към евентуалното си спасение, което изглеждаше невъзможно съвсем доскоро.

Така Хайденхайм записа трета победа в последните си пет мача и вече има 26 точки, като се изкачи на 17-а позиция. Точно с толкова са останалите два замесени отбора в борбата за оцеляване – Волфсбург и Санкт Паули, като освен всичко друго трите тима са и с много близка голова разлика. Любопитното обаче е, че в последния ден от кампанията „пиратите“ и „вълците“ ще се срещнат в пряк двубой за спасение в Хамбург. Хайденхайм пък няма алтернатива освен успех в последния кръг срещу Майнц 05. Всичко това обещава истински трилър на дъното в 34-тия кръг.

Сметките показват, че отборът на Шмит ще се надява и Волфсбург да не спечели убедително в Хамбург в последния ден, като същевременно ще трябва да има и по-добра голова разлика от Санкт Паули. Разбира се, равен резултат би бил самоубийствен за "пиратите" и Волфсбург, стига Хайденхайм да свърши работата си. Кьолн пък записа четвърти пореден мач без успех, но отдавна си осигури оцеляването.

1 - Erstmals in der Bundesliga sind vor dem letzten Spieltag die letzten drei Teams punktgleich. Drama. pic.twitter.com/bBataxvEnZ — OptaFranz (@OptaFranz) May 10, 2026

Мачът започна отлично за гостите, които поведоха още в 8-ата минута. Центриране отляво на Арийон Ибрахимович намери Ян Шьопнер, който с глава простреля Марвин Швебе – 0:1. Радостта на Хайденхайм обаче трая само две минути. Мариус Бюлтер получи добра топка в наказателното поле и с труден и красив диагонален изстрел изравни за Кьолн – 1:1.

В 28-ата минута обаче гостите отново излязоха напред. След разбъркване топката достигна до Ибрахимович, който веднага стреля, а бранителят на Кьолн Хансен въпреки всичките си усилия не успя да изчисти топката от голлинията – 1:2 за Хайденхайм.

Admin kann das alles nicht mehr! Wir holen 3 Punkte in Köln! 💪



През втората част гостите продължиха да играят по-добре и подпечатаха победата си с втори гол на Шьопнер. Той дойде в 72-рата минута, когато Ерен Динкчи намери в наказателното полузащитника, който с точен удар вкара за 1:3. Така Хайденхайм изкова един успех, който може да се окаже наистина безценен.

Снимки: Imago