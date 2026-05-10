Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство

Шампионът Бяла надделя над гостуващия Етър 64 с 35:29 (20:14) в последния шести кръг от основната фаза на първенството на България по хандбал за жени.

Така шампионките завършиха на първото място с пълен актив от 15 пункта, като не загубиха точка през целия сезон, след като преди това записаха десет победи в редовния сезон.

Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Двубоят беше без съществена значение, тъй като Етър вече си беше осигурил втората позиция с 8 точки.

Така двата отбора ще се срещнат в серията от Суперфинала до две победи. Бяла ще има домакинско предимство, като първият мач е на 17 май.

Двубоят между двата тима днес започна с леко предимство на домакините, като със серия от 5:1 между 18-ата и 23-ата минута те изградиха преднина от 15:9, която запазиха до почивката.През втората част великотърновки имаха десетина силни минути, в които вкараха 8 попадения и допуснаха само 1 и в 52-ата минута стигнаха до 27:29. Шампионките, обаче, отговориха с четири поредни попадения и две минути преди края на практика предрешиха срещата при 33:27.

Лидия Ковачева беше най-резултатна за Бяла с 8 гола, а за Етър с 12 се отличи Александра Замишляк.

Свиленград завърши на третото място със 7 точки, след като в последния кръг спечели убедително срещу гостуващия Академик ПУ с 36:20 (17:8).