Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство

Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство

  • 10 май 2026 | 18:39
  • 259
  • 0
Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство

Шампионът Бяла надделя над гостуващия Етър 64 с 35:29 (20:14) в последния шести кръг от основната фаза на първенството на България по хандбал за жени.

Така шампионките завършиха на първото място с пълен актив от 15 пункта, като не загубиха точка през целия сезон, след като преди това записаха десет победи в редовния сезон.

Бяла продължи победната си серия в женското първенство
Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Двубоят беше без съществена значение, тъй  като Етър вече си беше осигурил втората позиция с 8 точки.

Така двата отбора ще се срещнат в серията от Суперфинала до две победи. Бяла ще има домакинско предимство, като първият мач е на 17 май.

Двубоят между двата тима днес започна с леко предимство на домакините, като със серия от 5:1 между 18-ата и 23-ата минута те изградиха преднина от 15:9, която запазиха до почивката.През втората част великотърновки имаха десетина силни минути, в които вкараха 8 попадения и допуснаха само 1 и в 52-ата минута стигнаха до 27:29. Шампионките, обаче, отговориха с четири поредни попадения и две минути преди края на практика предрешиха срещата при 33:27.

Лидия Ковачева беше най-резултатна за Бяла с 8 гола, а за Етър с 12 се отличи Александра Замишляк.

Свиленград завърши на третото място със 7 точки, след като в последния кръг спечели убедително срещу гостуващия Академик ПУ с 36:20 (17:8).

Следвай ни:

Още от Други спортове

Локомотив (ГО) стартира с победа финалната серия в мъжкия хандбал

Локомотив (ГО) стартира с победа финалната серия в мъжкия хандбал

  • 10 май 2026 | 18:49
  • 257
  • 0
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 10606
  • 16
Многохилядно Велошествие стартира за да посрещне Джирото в София

Многохилядно Велошествие стартира за да посрещне Джирото в София

  • 10 май 2026 | 17:18
  • 453
  • 0
Сребърен медал за България на европейското първенство по спортна стрелба в Осиек

Сребърен медал за България на европейското първенство по спортна стрелба в Осиек

  • 10 май 2026 | 17:12
  • 344
  • 0
Енчо Керязов: Спортът трябва да бъде национална политика

Енчо Керязов: Спортът трябва да бъде национална политика

  • 10 май 2026 | 17:10
  • 556
  • 3
Дадено е началото на последния български етап от Джиро д'Италия

Дадено е началото на последния български етап от Джиро д'Италия

  • 10 май 2026 | 13:47
  • 6251
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 10606
  • 16
Добруджа 0:0 Берое

Добруджа 0:0 Берое

  • 10 май 2026 | 19:14
  • 2769
  • 1
Уест Хам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

Уест Хам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

  • 10 май 2026 | 19:19
  • 5030
  • 14
Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

  • 10 май 2026 | 18:40
  • 11704
  • 21
Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 16917
  • 42
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
  • 14378
  • 27