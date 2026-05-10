  • 10 май 2026 | 17:27
Майорка спечели точка и срещу Виляреал

Майорка продължи добрата си серия у дома, но не успя да се отдалечи много от зоната на изпадащите. Тимът на Мартин Демикелис записа пето поредно домакинство без загуба в Ла Лига, след като завърши 1:1 срещу Виляреал. Въпреки че е на пет места над опасната зона, от нея го делят само две точки.

"Пиратите" искаха да продължат възраждането при Демикелис и създадоха първата добра възможност в мача, но удар с глава на Лувумбу не намери целта. След половин час игра гостите поведоха. Айосе Перес откри резултата от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Морей. Изглеждаше, че Виляреал ще се оттегли с аванс на почивката, но в добавеното време на първата част Ведат Муричи изравни. Нападателят се възползва от груба грешка на Арнау Тенас, който изпусна топката и направи подарък на съперника.

Перес бе близо до втори гол след почивката, но домакините бяха по-активният отбор. Вратарят на Виляреал имаше доста повече работа и отрази поредица от удари. Тенас до голяма степен се реваншира за грешката си с някои великолепни спасявания и благодарение на тях "жълтата подводница" стигна до точка.

Снимки: Imago

Рекордите, които вдъхновяват Барселона до края на сезона

  • 10 май 2026 | 12:44
"Сърцата" не спират да туптят в битката за титлата

  • 10 май 2026 | 11:43
Гуардиола: Хайде, чукове!

  • 10 май 2026 | 11:07
Колко проблеми ще създаде екстремното време на Мондиал 2026

  • 10 май 2026 | 10:51
Аурата на Букайо Сака може да изведе Арсенал до титлата

  • 10 май 2026 | 10:40
Нов расистки скандал назрява в Серия А

  • 10 май 2026 | 10:17
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
Ботев (Враца) 0:1 Септември, по един отменен гол на двата отбора

  • 10 май 2026 | 17:30
Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

  • 10 май 2026 | 15:07
Съставите на Уест Хам и Арсенал, без промени в тима на Артета

  • 10 май 2026 | 17:41
Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
