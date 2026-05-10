Майорка спечели точка и срещу Виляреал

Майорка продължи добрата си серия у дома, но не успя да се отдалечи много от зоната на изпадащите. Тимът на Мартин Демикелис записа пето поредно домакинство без загуба в Ла Лига, след като завърши 1:1 срещу Виляреал. Въпреки че е на пет места над опасната зона, от нея го делят само две точки.

"Пиратите" искаха да продължат възраждането при Демикелис и създадоха първата добра възможност в мача, но удар с глава на Лувумбу не намери целта. След половин час игра гостите поведоха. Айосе Перес откри резултата от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Морей. Изглеждаше, че Виляреал ще се оттегли с аванс на почивката, но в добавеното време на първата част Ведат Муричи изравни. Нападателят се възползва от груба грешка на Арнау Тенас, който изпусна топката и направи подарък на съперника.

🚨 ¡FINAAAL! ¡Tablas entre Mallorca y Villarreal! La tuvieron los locales de falta en el descuento, pero Arnau Tenas paró lo que hubiera sido una victoria clave de cara a la permanencia pic.twitter.com/gqsMYOcl9I — Diario AS (@diarioas) May 10, 2026

Перес бе близо до втори гол след почивката, но домакините бяха по-активният отбор. Вратарят на Виляреал имаше доста повече работа и отрази поредица от удари. Тенас до голяма степен се реваншира за грешката си с някои великолепни спасявания и благодарение на тях "жълтата подводница" стигна до точка.

Следвай ни:

Снимки: Imago