Енчо Керязов: Спортът трябва да бъде национална политика

Новият министър на младежта и спорта Енчо Керязов даде първото си голямо телевизионно интервю в предаването "Арена спорт“, в което очерта основните насоки в работата си и ключовите предизвикателства пред българския спорт.

Само 48 часа след поемането на поста, Керязов подчерта, че е наясно с отговорността, която носи, и заяви, че приоритет ще бъдат децата и масовият спорт.

"Изключително съм развълнуван, защото много ясно си давам сметка за голямата отговорност. Фокусът ще бъде върху повече спортуващи деца, активна младеж в училище и равнопоставеност на физическото възпитание с останалите предмети. Елитният спорт също е важен – той е визитката на България и гордостта на нацията“, заяви министърът.

По отношение на състоянието на спортната инфраструктура той призна, че има нужда от сериозни подобрения, но подчерта, че не трябва да се прави разделение между масов и професионален спорт.

"Спортната база трябва да се подобри – както за децата, така и за елитните състезатели. Те са взаимно свързани – няма как да имаме силен елитен спорт без подрастващи, както и обратното – децата имат нужда от вдъхновение“, коментира Керязов.

Министърът акцентира и върху необходимостта от по-ефективно управление на финансовите ресурси в спорта, като постави резултатите като водещ критерий.

"Трябва много ясно да се види къде отиват средствата и да се изискват конкретни резултати. Не говорим първо за увеличаване на бюджета, а за по-добро управление на наличните средства“, подчерта той.

Керязов заяви готовност за диалог с всички заинтересовани страни, включително федерации, експерти и представители на бизнеса, като не изключи възможността да се използват вече разработени идеи за реформи.

"Всеки, който има конкретни предложения и работещи решения, е добре дошъл. В България има много специалисти и ние ще търсим тяхното мнение“, допълни министърът.

В интервюто бе засегната и темата за напрежението в някои спортни федерации. Керязов бе категоричен, че конфликтите трябва да бъдат решавани чрез диалог в името на спортистите.

"Трябва да се загърбят личните конфликти. Тези проблеми влияят директно върху състезателите, а това не бива да се допуска“, заяви той.

Министърът коментира и домакинството на България на етапи от Джиро д’Италия, определяйки събитието като изключително важно за имиджа на страната.

"Това е огромна реклама за България. Трябва да показваме, че можем да организираме събития от световен ранг. Това носи както престиж, така и икономически ползи“, каза Керязов.

В заключение той подчерта, че успехът в спорта изисква обединение на институции, общество и спортни организации.

"Здрави деца означава силна България. Това трябва да бъде обща кауза“, завърши новият министър.