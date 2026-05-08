Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Димитър Илиев официално предаде министерския пост на Енчо Керязов

Димитър Илиев официално предаде министерския пост на Енчо Керязов

  • 8 май 2026 | 13:51
  • 2088
  • 4
Димитър Илиев официално предаде министерския пост на Енчо Керязов

Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Керязов

„За мен е истинско удоволствие да предам поста на г-н Енчо Керязов. Познавам Енчо като човек, който се грижи за спорта и за децата на България. На добър път! Накарайте ни да се гордеем с Вас“, заяви Димитър Илиев по време на церемонията.

Енчо Керязов подчерта, че приема поста с ясното съзнание за отговорността към бъдещето на българския спорт и младите хора. Той заяви, че ще работи за развитие на превенцията сред децата и младите хора и за активно партньорство с държавните институции и местната власт в името на спорта и младежката политика.

„Елитният спорт е визитката на България пред света. Здрави деца означава силна България“, каза още новият министър на младежта и спорта.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

  • 8 май 2026 | 14:03
  • 1534
  • 1
Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

  • 8 май 2026 | 13:56
  • 489
  • 0
Антон Ризов в топ 20 на пушка от три положения на Европейското

Антон Ризов в топ 20 на пушка от три положения на Европейското

  • 8 май 2026 | 13:52
  • 261
  • 0
Каролина е на крачка от финала в Източната конференция на НХЛ

Каролина е на крачка от финала в Източната конференция на НХЛ

  • 8 май 2026 | 10:09
  • 651
  • 1
От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

  • 8 май 2026 | 08:54
  • 5097
  • 4
Няма да има летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година

Няма да има летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година

  • 8 май 2026 | 06:52
  • 1219
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 2306
  • 3
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 11351
  • 26
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 8119
  • 5
Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

  • 8 май 2026 | 12:53
  • 15300
  • 22
Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 15691
  • 87
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 9884
  • 7