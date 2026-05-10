  • 10 май 2026 | 16:49
Елверсберг и Лукас Петков се сринаха в Дюселдорф, но промоцията остава в техните ръце и крака

Елверсберг с българския национал Лукас Петков не успя да си осигури директна промоция в предпоследния 33-ти кръг от Втора Бундеслига и загуби с 1:3 при гостуването си на Фортуна (Дюселдорф). Този път родният национал не успя да се отчете с обичайните за него напоследък гол и асистенция и престоя на терена 66 минути, преди да бъде заменен.

Мачът бе изключително важен и за домакините, които се борят за своето оцеляване и в крайна сметка взеха победата. Така след грешките на конкурентите Хановер 96 и Падерборн, Елверсберг пропусна шанса да се класира на практика още в този кръг в елита на Германияи ще трябва да чака до последния ден от сезона. Там „елфите“ ще имат наглед лесната задача да победят у дома вече изпадналия и на теория Пройсен (Мюнстер), като имат и доста по-добра голова разлика от вече споменатите два отбора. Фортуна в последния кръг пък ще има „кървав“ директен сблъсък за оцеляване като гост на Гройтер Фюрт.

Мачът не започна добре за Елверсберг, като в 25-ата минута бранителят на домакините Флориан Льо Жонкур си отбеляза автогол при опит да изчисти центриране. После дойдоха миговете на швейцарския нападател на Фортуна Седрик Итен, който първо се разписа с глава няколко минути преди края на първата част и направи резултата 2:0 за домакините. После в 51-вата минута пак той се разписа, след като получи добро извеждащо подаване и се възползва от подхлъзване на стража на Елверсберг Николас Кристоф, като успя с красив прехвърлят удар да го прехвърли - 3:0.

Почетното попадение за "елфите" дойде в продължението на двубоя, като то бе автогол след корнер на защитника на домакините Тим Обердорф, с което се оформи крайното 3:1 за Фортуна.

