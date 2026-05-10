Невен Венков: Беше важно да се върнем към победите

  • 10 май 2026 | 15:59
Черноломец (Попово) надигра у дома едноименния тим на Аксаково с 3:0. Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец с категоричен успех

Невен Венков, старши треньор на домакините коментира пред клубни сайт.

„След незадоволителните резултати в предишните два мача, в които записахме равенства, очаквах реакция от отбора и я получих. Постигнахме убедителна победа – според мен напълно заслужено. Освен головете, които отбелязахме, пропуснахме още доста положения. Беше важно да се върнем на победния път, направихме го. Поздравления за момчетата, доволен съм от всички за старанието и отговорната игра. Може да звучи нескромно, но чисто игрово можем повече, но победата беше най-важна днес“.

Снимка: chernolomets1919.com

