Джером Боатенг поздрави Левски за титлата

  • 10 май 2026 | 10:12
Джером Боатенг поздрави Левски за спечелването на шампионската титла в Първа лига. Германецът пожела на „сините“ страхотен празник. Световният шампион с Германия от 2014 година е на посещение в България заради Джиро д‘Италия.

Пред БНТ бившият футболист говори и за еуфорията, която вижда в България след спечелената титла на столичния тим.

„Знам, че българският футбол винаги е имал качествени играчи с много технически качества. Откакто съм тук в България, хората непрекъснато ми говорят за Левски. Казват ми да направя буквата, изобразяваща името на отбора. Поздравявам ги, това е страхотно постижение. Дано клубът, футболистите и феновете да имат един страхотен празник и се насладят на шампионските моменти“, коментира Боатенг.

