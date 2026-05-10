Атеба Гутие блесна с нокаут на UFC 328 и предизвика Адесаня

Един от големите фаворити на UFC 328, Атеба Гутие, оправда очакванията със зрелищен нокаут над Ози Диас в последния мач от предварителната карта в събота вечер.

В първия рунд Диас отправи небрежен прав удар. Контраатаката беше опустошителен десен овърхенд, който сложи край на битката. Веднага след попадението Диас се свлече на земята, а реферът се намеси светкавично, за да спре двубоя, преди да бъдат нанесени повече щети. Краят настъпи в 1:10 минута на втория рунд.

„Работих много усилено и съм щастлив“, заяви Гутие след поредната си победа. „Тренирах с екипа си и знаех какво трябва да направя. Точно това, което упражнявахме през цялата седмица, и го изпълних. Честно казано, мечтаният ми двубой е срещу Израел Адесаня. Наистина искам да се бия с него. Откакто започнах с ММА, винаги съм му се възхищавал“, добави боецът.

С този успех Гутие подобри статистиката си в UFC на 5-0.