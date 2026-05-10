Симеон Наковски спечели титла в Мадрид

Симеон Наковски е новият европейски шампион на WKN в категория супер перо. Българският кикбоксьор триумфира на събитието HIT FIGHT GAME 4 в Мадрид с нокаут над италианеца Нико Вескер още в първия рунд. Президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов присъства на събитието и лично връчи колана на WKN на новия европейски шампион.

За 33-годишния плевенчанин това е най-голямото отличие в кариерата му. Наковски е 12-кратен шампион на България, носител на титлата на MAX FIGHT в категория до 65 кг и шампион на британската верига MTGP. С този успех в статистиката си има 16 победи и 4 загуби.