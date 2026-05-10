Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Симеон Наковски спечели титла в Мадрид

Симеон Наковски спечели титла в Мадрид

  • 10 май 2026 | 09:31
  • 308
  • 0
Симеон Наковски спечели титла в Мадрид

Симеон Наковски е новият европейски шампион на WKN в категория супер перо. Българският кикбоксьор триумфира на събитието HIT FIGHT GAME 4 в Мадрид с нокаут над италианеца Нико Вескер още в първия рунд. Президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов присъства на събитието и лично връчи колана на WKN на новия европейски шампион.

За 33-годишния плевенчанин това е най-голямото отличие в кариерата му. Наковски е 12-кратен шампион на България, носител на титлата на MAX FIGHT в категория до 65 кг и шампион на британската верига MTGP. С този успех в статистиката си има 16 победи и 4 загуби.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Кинг Грийн отказа Джереми Стивънс в битката на ветераните

Кинг Грийн отказа Джереми Стивънс в битката на ветераните

  • 10 май 2026 | 07:09
  • 850
  • 0
Волков иска шанс за титлата след успех над Кортес-Акоста

Волков иска шанс за титлата след успех над Кортес-Акоста

  • 10 май 2026 | 06:54
  • 1113
  • 0
Джошуа Ван запази титлата си след кървава битка в Ню Джързи

Джошуа Ван запази титлата си след кървава битка в Ню Джързи

  • 10 май 2026 | 06:50
  • 1089
  • 0
Шон Брейди прегази Хоакин Бъкли на UFC 328

Шон Брейди прегази Хоакин Бъкли на UFC 328

  • 10 май 2026 | 06:03
  • 1013
  • 0
300 джудоки премериха сили на Държавното до 23 години в Пловдив

300 джудоки премериха сили на Държавното до 23 години в Пловдив

  • 9 май 2026 | 21:14
  • 1172
  • 0
Нови промени около реванша между Мейуедър и Пакиао

Нови промени около реванша между Мейуедър и Пакиао

  • 9 май 2026 | 17:04
  • 1268
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 144864
  • 1011
Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

  • 10 май 2026 | 07:47
  • 13808
  • 15
Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

  • 10 май 2026 | 08:25
  • 3772
  • 4
Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

  • 10 май 2026 | 08:09
  • 6083
  • 1
Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

  • 10 май 2026 | 07:13
  • 2837
  • 1
Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

  • 10 май 2026 | 07:34
  • 1887
  • 3