  • 10 май 2026 | 08:59
Оклахома се откъсна безнадеждно от Лейкърс

Аджай Мичел вкара 18 от своите 24 точки през второто полувреме и Оклахома Сити Тъндър победи Лос Анджелис Лейкърс със 131:108, като по този начин поведе с 3:0 успеха в полуфиналите на Западната конференция на НБА. Нито един отбор в историята все още не е успявал да навакса накова изоставане. Шей Гилджъс-Александър добави 23 точки и девет асистенции. Чет Холмгрен помогна с 18 точки и девет борби, а Кейсън Уолъс се включи с 16 точки от пейката.

Оклахома изоставаше с две точки на почивката, но през втората част приключи с категоричното 74:49 срещу "езерняците".

Риу Хачимура направи пет тройки и бе най-резултатен за Лейкърс с 21 точки, ЛеБрон Джеймс добави 19, осем асистенции и шест борби. Люк Кенъдр помогна с 18 точки от пейката, а Остин Рийвс - със 17 точки и девет асистенции.

Четвъртият мач между двата тима е в понеделник в Лос Анджелис. Лейкърс вече има баланс срещу Оклахома Сити през сезон 0:7, като средно губят срещите си 21,5 точки разлика. Лука Дончич отново отсъстваше за тима от Лос Анджелис, Оклахома Сити беше без Джейлън Уилямс.

"В третата четвърт нямахме нужната енергия и не положихме необходимите усилия и те ни вкараха 30 точки", съжаляваше след мача ЛеБрон Джеймс. "Отново ни сритаха в трети пореден мач, те са невероятен баскетболен отбор", призна треньорът на Лейкърс Джей Джей Редик.

Донован Мичел записа 35 точки и 10 борби при успеха на Клавланд Кавалиърс, който надигра Детройт Пистънс със 116:109 и намали пасива си на 1:2 победи в серията в Източната конференция. Джеймс Хардън също имаше значителен принос за победата, като отбеляза седем от своите 19 точки в последните 90 секунди на срещата. Кейд Кънингам направи втория си трипъл-дабъл в кариерата си в плейофите, като се отчете с 27 точки, 10 борби и 10 асистенции за Детройт, но също така загуби осем топки.

Джарет Алън записа 18 точки, а Иван Мобли добави 13 и осем борби за "кавалерите". Мичел отбеляза своята точка номер 1000 по време на плейофите още в първата четвърт.  Тобиас Харис реализира 21 за "буталата", Дънкан Робинсън записа 15 точки, а Пол Рийд - 11 точки за десет минути на терена.

Снимки: Imago

