Оклахома разби Лейкърс и е на победа от финала, Кливланд намали изоставането

В нощта на 9-и срещу 10-и май (събота срещу неделя) се играха две нови срещи от плейофите на НБА на САЩ и Канада. Отново имаше по един мач от двете конференции, а по-долу може да видите крайните резултати, както и развитието на сериите.

Първият двубой стартира преди полунощ в 22:30 часа българско време, а в него Кливланд Кавалиърс се върна в серията срещу Източния шампион от редовния сезон Детройт Пистънс след победа със 116:109 (32:30 32:18 19:22 33:28). Най-резултатен в мача беше гардът на Кавалиърс Донован Мичъл, който записа 35 точки, 10 борби и 4 асистенции. Гардът Кейд Кънингам се открои за Пистънс, завършвайки с 27 точки, 10 асистенции и 10 борби.

Така “кавалерите” намалиха изоставането си на 1-2 успеха и ще бъдат домакини в мач номер четири. Пистънс от своя страна се показаха като достатъчно твърд отбор още в първия кръг на плейофите, когато изоставаха с 1-3 в миналия кръг от Орландо Меджик и записаха три последователни победи, които ги пратиха на полуфиналите в конференцията. Кливланд ще е домакин на мач номер четири от серията, а той предстои на 12-ти май (вторник) от 3:00 часа българско време.

Срещата след полунощ стартира в 3:30 часа и там Оклахома Сити Тъндър разгроми Лос Анджелис Лейкърс със 131:108 (31:25 26:34 33:20 41:29). Гардът Аджай Мичъл поведе победителя с 24 точки, записвайки най-добрия резултат в кариерата си. Шай Гилджъс-Александър също допринесе за успеха, завършвайки с 23 точки и 9 асистенции. Нападателят Руи Хачимура се отчете за Лейкърс с 21 точки, но това не помогна на отбора му да избегне поражението. Голямата звезда на състава от Лос Анджелис ЛеБрон Джеймс добави 19 точки, а съотборникът му Люк Кенард отбеляза 18 точки.

С този успех Оклахома вече е много близо до финал в Западната конференция за втора поредна година, тъй като води в серията убедително с 3-0. “Бурите”, които са и настоящ носител на трофея в Асоциацията, както и шампион в конференцията от редовния сезон, могат да затворят серията още в следващия двубой, който отново ще бъде в Лос Анджелис и предстои на 12-ти май (вторник) от 5:30 часа българско време.

Идната нощ на 10-и срещу 11-ти май ще предложи мач номер четири в другите два полуфинални сблъсъка от конференциите. Първи е Източният двубой от 22:30 часа, в който Филаделфия 76ърс трябва задължително да победи, за да остане в серията срещу Ню Йорк Никс, който води с 3-0 победи. След полунощ пък от 2:30 часа Минесота Тимбъруулвс ще опита да изравни серията срещу Сан Антонио Спърс, който вчера успя да поведе с 2-1 победи. Тук обаче, какъвто и да е крайният резултат, със сигурност ще има четвърти мач, на който “шпорите” ще бъдат домакини.