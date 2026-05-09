Давид Иванов стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

  • 9 май 2026 | 19:04
Давид Иванов донесе златен медал за България на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна.

Шампионът от турнира в Баку показа отлична форма и изигра блестящо съчетанието си, за което получи най-високата оценка в състезанието - 14.633 точки (6.0 трудност и 8.633 изпълнение).

С този резултат българският гимнастик изпревари трикратния олимпийски шампион Макс Уитлок. Британецът допусна неточност в изпълнението си и с оценка от 11.800 точки остана на осмо място.

На финала на земя Димитър Димитров не успя да се пребори за медалите. Националът, който е многократен финалист на европейски първенства на прескок, допусна грешки при приземяванията и това се отрази на крайната му оценка. Гимнастикът на ЦСКА завърши пети с 13.133 точки (5.2 трудност, 8.033 изпълнение и 0.1 наказание).

Титлата на земя спечели белгиецът Виктор Турникурт с резултат от 13.466 точки.

В неделя България ще има още петима финалисти. Даниел Трифонов ще участва на прескок и висилка, Йоан Иванов и Йордан Александров ще спорят за отличията на успоредка, а Никол Стоименова ще представя страната на греда.

Финалите започват в 14:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна, а входът за зрителите е свободен.

Новият спортен министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна гимнастика във Варна

