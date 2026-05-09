  3. G2 и KCorp със силни двубои и място в горния поток на LEC

G2 и KCorp със силни двубои и място в горния поток на LEC

Отборите на G2 Esports и Karmine Corp си осигуриха места в горния поток на плейофите на европейското първенство по League of Legends - LEC.

"Самураите" победиха GIANTX с 2:0, а KCorp надделя над Movistar KOI с 2:1. Утре предстоят последните два мача от редовния сезон в LEC, като Karmine Corp ще се изправи срещу GIANTX, а MKOI ще премери сили с G2 Esports.

Шестте отбора за плейофите вече са ясни, това са - Team Vitality, Karmine Corp, G2 Esports, NAVI, MKOI и GIANTX. Така KCorp ще срещне GIANTX, докато MKOI играе срещу гранда G2.

Първите четири ще стартират от горния поток, докато MKOI и GIANTX ще започнат от елиминационната схема.

Българите от Acend се радват на стабилни мачове в началото на Parken Challenger Championship 6

Непобедим отбор на FURIA стъжни Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров още на старта на PGL Астана

Легендарният karrigan: когато получих офертата от Falcons, усетих нещо, което не бях усещал от години

Българите от Acend подгряват феновете с намеци за триумф в Копенхаген

Индийска организация с исторически момент във VALORANT

2025 е била най-успешната година в електронните спортове, индустрията записа 3.3 милиарда часа гледаемост

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

