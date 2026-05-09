G2 и KCorp със силни двубои и място в горния поток на LEC

Отборите на G2 Esports и Karmine Corp си осигуриха места в горния поток на плейофите на европейското първенство по League of Legends - LEC.
"Самураите" победиха GIANTX с 2:0, а KCorp надделя над Movistar KOI с 2:1. Утре предстоят последните два мача от редовния сезон в LEC, като Karmine Corp ще се изправи срещу GIANTX, а MKOI ще премери сили с G2 Esports.
Шестте отбора за плейофите вече са ясни, това са - Team Vitality, Karmine Corp, G2 Esports, NAVI, MKOI и GIANTX. Така KCorp ще срещне GIANTX, докато MKOI играе срещу гранда G2.
Първите четири ще стартират от горния поток, докато MKOI и GIANTX ще започнат от елиминационната схема.