Българите от Acend се радват на стабилни мачове в началото на Parken Challenger Championship 6

Българският отбор на Acend, който наскоро привлече звездите h4rn и Rainwaker, започна ударно турнира по CS2 - Parken Challenger Championship 6, провеждащ се в Копенхаген, след като записа три победи в първите си три мача от група "B".

Засега класата на родните състезатели е явна, след като надигра тимовете на Sphynx с 13-2 на Ancient, G-Town.eu с 13-3 на Mirage и AGC с 13-8 на Mirage. До края на деня българите ще срещнат още съставите на Gatorian и BOYS.

Let the domination continue 😤



🆙⏭️ A Great Chaos pic.twitter.com/69aM1LBzqA — ACEND CLUB (@AcendClub) May 9, 2026

Реални шансове за успех и класиране на Parken Stadium Master имат играчите на Acend, предвид че единственият друг реномиран тим в турнира е този на 100 Thieves, който обаче към момента е също толкова безпощаден към петиците от Tier 2 и Tier 3 нивото.

Снимка: Acend