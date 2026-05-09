Българите от Acend се радват на стабилни мачове в началото на Parken Challenger Championship 6

Българският отбор на Acend, който наскоро привлече звездите h4rn и Rainwaker, започна ударно турнира по CS2 - Parken Challenger Championship 6, провеждащ се в Копенхаген, след като записа три победи в първите си три мача от група "B".

Засега класата на родните състезатели е явна, след като надигра тимовете на Sphynx с 13-2 на Ancient, G-Town.eu с 13-3 на Mirage и AGC с 13-8 на Mirage. До края на деня българите ще срещнат още съставите на Gatorian и BOYS.

Реални шансове за успех и класиране на Parken Stadium Master имат играчите на Acend, предвид че единственият друг реномиран тим в турнира е този на 100 Thieves, който обаче към момента е също толкова безпощаден към петиците от Tier 2 и Tier 3 нивото.

Непобедим отбор на FURIA стъжни Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров още на старта на PGL Астана

Легендарният karrigan: когато получих офертата от Falcons, усетих нещо, което не бях усещал от години

Българите от Acend подгряват феновете с намеци за триумф в Копенхаген

Индийска организация с исторически момент във VALORANT

2025 е била най-успешната година в електронните спортове, индустрията записа 3.3 милиарда часа гледаемост

Fluxo погледна към 20-годишен бразилски състезател

Левски 0:0 Лудогорец, страхотна атмосфера на "Герена"

Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Солидна преднина за домакините в супердербито в Ботевград

