  3. Непобедим отбор на FURIA стъжни Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров още на старта на PGL Астана

Непобедим отбор на FURIA стъжни Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров още на старта на PGL Астана

  • 9 май 2026 | 17:19
  • 272
  • 0
Българският състезател от най-високо ниво в Counter-Strike 2 - Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte, не започнаха добре Swiss фазата на турнира на PGL в казахстанската столица Астана.

Родният състезател и съотборниците му загубиха с 0:2 (3-13, 3-13) в първия си мач от Swiss етапа на шампионата, като не се справиха добре нито на Nuke, нито на Overpass.

Въпреки това Петров записа най-добър резултат за тима си с 13/26 K/D, като от друга страна бразилския състав изигра един от най-силните си мачове напоследък.

С огромна преднина още в началото FURIA нямаше проблеми и де факто си гарантира победата още през първите полувремена и на двете карти.

Кайке "KSCERATO" Серато и Данил "molodoy" Голубенко бяха на върха за победителите след страхотно индивидуално представяне и от двамата. KSCERATO записа 33 фрага, докато molodoy имаше 32 и впечатляващият 1.92 рейтинг.

Утре от 17:00 ч. битката на Rainwaker и компания в Астана продължава. Тогава те ще срещнат далеч по-непретенциозния състав на magic в двубой от 0-1 потока на Swiss етапа на турнира.

Снимка: HLTV

Легендарният karrigan: когато получих офертата от Falcons, усетих нещо, което не бях усещал от години

Българите от Acend подгряват феновете с намеци за триумф в Копенхаген

Индийска организация с исторически момент във VALORANT

2025 е била най-успешната година в електронните спортове, индустрията записа 3.3 милиарда часа гледаемост

Fluxo погледна към 20-годишен бразилски състезател

Metizport официализира трансфера на F1KU

11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

