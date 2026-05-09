Непобедим отбор на FURIA стъжни Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров още на старта на PGL Астана

Българският състезател от най-високо ниво в Counter-Strike 2 - Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte, не започнаха добре Swiss фазата на турнира на PGL в казахстанската столица Астана.
Родният състезател и съотборниците му загубиха с 0:2 (3-13, 3-13) в първия си мач от Swiss етапа на шампионата, като не се справиха добре нито на Nuke, нито на Overpass.
Въпреки това Петров записа най-добър резултат за тима си с 13/26 K/D, като от друга страна бразилския състав изигра един от най-силните си мачове напоследък.
С огромна преднина още в началото FURIA нямаше проблеми и де факто си гарантира победата още през първите полувремена и на двете карти.
Кайке "KSCERATO" Серато и Данил "molodoy" Голубенко бяха на върха за победителите след страхотно индивидуално представяне и от двамата. KSCERATO записа 33 фрага, докато molodoy имаше 32 и впечатляващият 1.92 рейтинг.
Утре от 17:00 ч. битката на Rainwaker и компания в Астана продължава. Тогава те ще срещнат далеч по-непретенциозния състав на magic в двубой от 0-1 потока на Swiss етапа на турнира.
