Христо Арангелов посочи големия проблем на Септември (София)

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов сподели, че големият проблем на отбора му е в завършващата фаза. Наставникът на "виненочервените" заяви, че е искал от своите футболисти да доминират през целия мач, но отбеляза и допуснатите грешки, които доведоха до загубата от Славия с 1:2.

"В дадени ситуации, в числено преимущество, допускахме елементарно да ни отбележат гол. Някои ситуации не ги изиграхме добре тактически. През целия мач се опитахме да доминираме, да държим топката и да създаваме ситуации. Трябва да имаме повече спокойствие и увереност пред гола.

Опитваме се във всеки един мач да имаме ясна идея как да се позиционираме. Мисля, че се справят добре. Тези ситуации, които не успяваме да реализираме, а ги създаваме, натежават в момента", сподели Арангелов.

Снимки: Борислав Цветанов