Гол от съблекалнята не попречи на Щутгарт да срази Леверкузен в прекия сблъсък за топ 4

  9 май 2026 | 18:37
  • 529
  • 0
Щутгарт постигна изключително важна победа и срази у дома с 3:1 Байер (Леверкузен) в прекия мач за класиране в топ 4 от 33-тия предпоследен кръг на Бундеслигата. Любопитното е, че “аспирините” поведоха още в първата минута, но това не попречи на тима на Себастиан Хьонес да надиграе противника си и да постигне пълен обрат.

Така кръг преди края на сезона Щутгарт се изкачи на заветната четвърта позиция в класирането, даваща право на участие в Шампионската лига. Швабите имат 61 точки, колкото има и Хофенхайм, но са с по-добра голова разлика. С успеха си Щутгарт сложи край и на неприятната серия от три мача без победа. Леверкузен пък има 58 точки и само загуби на конкурентите му в последния кръг и успех на “аспирините” ще им даде шанс за класиране в топ 4.

Мачът започна ударно със светкавично попадение за гостите. Рамон Хендрикс сбърка и загуби топката, като последва светкавична контра за Леверкузен. При нея Ибрахим Маза напредна и подаде към Кристиан Кофане. Той пък комбинира с Алейш Гарсия, който с хубав удар от наказателното поле преодоля Александер Нюбел - 0:1 за Байер. Щутгарт обаче отговори светкавично на предизвикателството и само няколко минути по-късно изравни. Ермедин Демирович и Николас Нартей размениха двойно подаване, в резултат на което босненецът остана очи в очи с Марк Флекен и възстанови равенството - 1:1.

Швабите продължиха да играят по-добре и създадоха няколко добри ситуации, но Демирович и Кофане бяха неточни. В самия край на първата част Флекен спаси 100% гол и успя да избие нов опасен шут на Демирович. В продължението на полувремето обаче Едмонд Тапсоба препъна босненеца в наказателното си поле, като се наложи ВАР да се намеси и в крайна сметка реферът Роберт Шрьодер отсъди дузпа. От бялата точна Максимилиан Мителщет изпълни хладнокръвно в стил “Паненка” и така Щутгарт направи пълен обрат и поведе с 2:1.

Швабите продължиха да натискат и в началото на второто полувреме. Много активният Демирович се разписа, но след ВАР попадението му бе отменено заради засада. Опасен удар на Мителщет бе блокиран, а след това Флекен спаси много опасен удар с глава на Джеф Шабо. Стражът на Леверкузен обаче нямаше какво да направи в 58-ата минута, когато Джейми Левелинг центрира чудесно отдясно, а Дениз Ундав с лекота засече в мрежата - 3:1 за Щутгарт.

До края на срещата Леверкузен опита да върне поне едно попадение, но се отчете само с далечен изстрел на Алехандро Грималдо, спасен с вещина от Нюбел. В последните секунди имаше и сериозно спречкване между двата отбора, което бе “охладено” с два жълти картона. Така Щутгарт взе важен успех, като в последния ден от сезона ще търси задължителни три точки срещу Айнтрахт (Франкфурт). Леверкузен завършва кампанията с домакинство на Хамбургер ШФ.

Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

