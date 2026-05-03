Болоня и Каляри не си отбелязаха гол

Болоня и Каляри завършиха при нулево равенство в среща от 35-ия кръг на Серия. Това бе трето поредно реми без голове в италианското първенство, след като вчера два от трите мача замършиха при този резултат.

И двата отбора няма много за какво да играят до края на сезона. Болоня е осми, но няма шанс да се бори за място в евротурнирите. Каляри можеше да си осигури оцеляването при победа, но и сега е в добра позиция, тъй като е на девет точки от зоната на изпадащите.

Altro giro, altro 0-0: nessun gol in Bologna-Cagliari https://t.co/Igy3r89dfK pic.twitter.com/yFdxANkMGt — Agenzia di Stampa ITALPRESS (@Italpress) May 3, 2026

Първият точен удар в мача дойде в 25-ата минута и бе дело на Федерико Бернардески, но не затрудни особено вратаря Каприле. Колегата му Песина пък трябваше да се намесва в самия край на първата част, за да спре удар на Еспозито. През второто полувреме не се промениха много неща. Каприле се справи с изстрел на резервата Сантиаго Кастро. Малко преди края Де Педро пропусна отличен шанс да изведе госитте напред.

Следвай ни:

Снимки: Imago