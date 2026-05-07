Илия Топурия и Джъстин Гейджи се изправиха лице в лице пред Белия дом

Звездите на UFC Алекс Перейра и Сирил Ган, както и Илия Топурия и Джъстин Гейджи, се срещнаха за първи път преди битките си на специално събитие във Вашингтон, където разговаряха и с президента Доналд Тръмп.

Следващия месец UFC ще влезе в историята, организирайки галавечер на поляната пред Белия дом по случай 250-годишнината от основаването на Съединените американски щати. Събитието, наречено UFC Freedom 250, ще предложи исторически сблъсък в подглавната битка, където Алекс Перейра ще се опита да стане първият боец, спечелил титли в три различни теглови категории на UFC. Той ще се изправи срещу Сирил Ган за временния пояс в тежка категория.

В основното събитие на вечерта шампионът в лека категория Илия Топурия ще защитава титлата си срещу временния шампион Джъстин Гейджи. Двамата също присъстваха на събитието и според информацията са застанали лице в лице, въпреки че първоначално не се появиха техни снимки. И четиримата бойци имаха среща с президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет.

„Аз съм голям спортен фен“, заяви президентът Тръмп. „Няма по-корави хора в спорта от тези зад мен. Това са най-коравите хора... На 14 юни ще имаме голяма битка. Това никога няма да се повтори; никога не се е случвало досега. Тук са най-добрите бойци, четиримата най-добри, които стоят зад мен, всичките шампиони, и това ще се случи точно пред Белия дом... Това ще бъде най-великото шоу на Земята.“

Няколко часа след събитието в Овалния кабинет, от UFC публикуваха видео, на което се вижда как Топурия и Гейджи също застават един срещу друг за първи път на поляната пред Белия дом.