Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Илия Топурия и Джъстин Гейджи се изправиха лице в лице пред Белия дом

Илия Топурия и Джъстин Гейджи се изправиха лице в лице пред Белия дом

  • 7 май 2026 | 10:30
  • 141
  • 0
Илия Топурия и Джъстин Гейджи се изправиха лице в лице пред Белия дом

Звездите на UFC Алекс Перейра и Сирил Ган, както и Илия Топурия и Джъстин Гейджи, се срещнаха за първи път преди битките си на специално събитие във Вашингтон, където разговаряха и с президента Доналд Тръмп.

Следващия месец UFC ще влезе в историята, организирайки галавечер на поляната пред Белия дом по случай 250-годишнината от основаването на Съединените американски щати. Събитието, наречено UFC Freedom 250, ще предложи исторически сблъсък в подглавната битка, където Алекс Перейра ще се опита да стане първият боец, спечелил титли в три различни теглови категории на UFC. Той ще се изправи срещу Сирил Ган за временния пояс в тежка категория.

В основното събитие на вечерта шампионът в лека категория Илия Топурия ще защитава титлата си срещу временния шампион Джъстин Гейджи. Двамата също присъстваха на събитието и според информацията са застанали лице в лице, въпреки че първоначално не се появиха техни снимки. И четиримата бойци имаха среща с президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет.

„Аз съм голям спортен фен“, заяви президентът Тръмп. „Няма по-корави хора в спорта от тези зад мен. Това са най-коравите хора... На 14 юни ще имаме голяма битка. Това никога няма да се повтори; никога не се е случвало досега. Тук са най-добрите бойци, четиримата най-добри, които стоят зад мен, всичките шампиони, и това ще се случи точно пред Белия дом... Това ще бъде най-великото шоу на Земята.“

Няколко часа след събитието в Овалния кабинет, от UFC публикуваха видео, на което се вижда как Топурия и Гейджи също застават един срещу друг за първи път на поляната пред Белия дом.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Драгомир Йорданов: Най-важното за бойците е да бъдат интелигентни и отворени към учене

Драгомир Йорданов: Най-важното за бойците е да бъдат интелигентни и отворени към учене

  • 6 май 2026 | 16:57
  • 4596
  • 0
Кунов ще търси още един нокаут на ринга на MAX FIGHT

Кунов ще търси още един нокаут на ринга на MAX FIGHT

  • 6 май 2026 | 16:32
  • 2168
  • 0
Цветомир Тодоров ще се бие за титла в САЩ

Цветомир Тодоров ще се бие за титла в САЩ

  • 6 май 2026 | 15:59
  • 543
  • 0
Даниел Дюбоа: Имам всички отговори за битката с късметлията Фабио Уордли

Даниел Дюбоа: Имам всички отговори за битката с късметлията Фабио Уордли

  • 6 май 2026 | 14:34
  • 679
  • 0
Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

  • 6 май 2026 | 14:14
  • 682
  • 0
UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

  • 6 май 2026 | 14:06
  • 878
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 74903
  • 552
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 111083
  • 240
Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

  • 6 май 2026 | 21:54
  • 41257
  • 49
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 4032
  • 4
Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

  • 6 май 2026 | 20:41
  • 28294
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2331
  • 0