Шон Стрикланд нападна Хамзат Чимаев: Ти си измамник, не си покри категорията

По време на финалните срещи лице в лице преди UFC 328, Шон Стрикланд отправи тежки обвинения към Хамзат Чимаев, твърдейки, че той не е успял да покрие тегловата си категория. Хамзат Чимаев и Шон Стрикланд бяха държани на голямо разстояние един от друг по време на последната им среща преди битката, но това не попречи на Стрикланд да се опита да уязви своя съперник с думи.

В петък вечер UFC проведе церемониалното претегляне преди UFC 328, където всички бойци застанаха лице в лице за последен път преди голямото събитие. Е, почти всички.

В четвъртък, след пресконференцията за UFC 328, Чимаев и Стрикланд, които ще се бият за титлата в средна категория в събота, влязоха в сблъсък по време на срещата си лице в лице. Тогава Чимаев ритна Стрикланд, преди охраната да ги раздели. Този път от UFC не поеха никакви рискове и държаха двамата бойци на безопасно разстояние. В резултат на това не се стигна до физически удари, но Стрикланд използва времето си на микрофона, за да отправи обиди към своя опонент и дори заяви, че чеченецът всъщност не е покрил категорията за мача.

Хамзат Чимаев ритна Шон Стрикланд по време на срещата им лице в лице

Security refused to let Khamzat Chiamev and Sean Strickland get close during their final UFC 328 faceoff! pic.twitter.com/0LhqZV3Kll — MMA Fighting (@MMAFighting) May 8, 2026

„Ще бъда кратък, момчета: Този страхливец се опита да ме ритне в топките!“, изкрещя Стрикланд. „Ти си една шибана кучка! Тази шибана кучка дори не си свали килограмите, ти, шибан измамник! М*йната ти, кучи сине! Кучко!“

Чимаев видимо имаше трудно сваляне на килограми за тази битка, като закова кантара точно на лимита от 185 паунда, но изглеждаше в тежко състояние. Въпреки това, както правеше през цялата седмица, Чимаев не отговори директно на коментарите на Стрикланд, а вместо това отправи зловещо предупреждение към врага си.

„Обичам го този глупак“, каза Чимаев. „Ще ти покажа утре вечер.“