Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Хамзат Чимаев ритна Шон Стрикланд по време на срещата им лице в лице

Хамзат Чимаев ритна Шон Стрикланд по време на срещата им лице в лице

  • 8 май 2026 | 13:32
  • 719
  • 0

Дейна Уайт позволи на Хамзат Чимаев и Шон Стрикланд да застанат един срещу друг, но ситуацията бързо излезе извън контрол. Президентът на UFC, Дейна Уайт, заяви, че ще позволи на Хамзат Чимаев и Шон Стрикланд да се изправят лице в лице след края на пресконференцията за UFC 328, но сега може би съжалява за това свое решение.

Бойците бяха върнати на сцената, след като прекараха по-голямата част от 30 минути в размяна на обиди. Уайт застана между тях и ги помоли да се „държат добре“, за да може да се проведе срещата им. Стрикланд започна да говори предизвикателно, а Чимаев настоя: „Няма да те докосна“, докато двамата бойци от средна категория се приближаваха, заобиколени от охрана.

„Няма да направиш нищо“, изкрещя Стрикланд на Чимаев.

Секунда по-късно Чимаев ритна Стрикланд и настъпи пълен хаос. Охраната незабавно сграбчи шампиона на UFC в средна категория и неговия предстоящ опонент, за да ги раздалечи, преди ситуацията да ескалира още повече.

Стрикланд се бореше, опитвайки се да се освободи и да тръгне към Чимаев, но беше обграден от поне петима охранители, включително членове на полицейското управление в Нюарк. Тъй като не успя да стигне до Чимаев на сцената, Стрикланд му извика: „Кучко, страхливец такъв!“

След края на пресконференцията Стрикланд коментира в Twitter инцидента и ритника от Чимаев.

„Точно това, което очаквах от един страхливец“, написа Стрикланд.

Неприязънта между двамата бойци беше очевидна през цялата пресконференция, а напрежението ескалира по време на срещата им лице в лице. Предвид случилото се в четвъртък, остава да видим дали UFC ще позволи на Чимаев и Стрикланд да се изправят отново един срещу друг по време на церемониалното претегляне, насрочено за петък.

Видео от пресконференцията на UFC 328

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Прогнози за пълна доминация на Хамзат Чимаев в студиото на "Sportal Fight Club"

Прогнози за пълна доминация на Хамзат Чимаев в студиото на "Sportal Fight Club"

  • 8 май 2026 | 13:17
  • 1134
  • 0
Лице в лице: Мартин Петков срещу Даниел Гецов

Лице в лице: Мартин Петков срещу Даниел Гецов

  • 8 май 2026 | 13:03
  • 562
  • 0
Пловдив посреща държавния личен шампионат за мъже и жени до 23 г.

Пловдив посреща държавния личен шампионат за мъже и жени до 23 г.

  • 8 май 2026 | 12:19
  • 404
  • 0
Бърнс подписа с UFC BJJ след оттеглянето си от ММА

Бърнс подписа с UFC BJJ след оттеглянето си от ММА

  • 7 май 2026 | 16:47
  • 1436
  • 0
България ще участва с петима състезатели на Европейското първенство по карате в Германия

България ще участва с петима състезатели на Европейското първенство по карате в Германия

  • 7 май 2026 | 15:41
  • 1608
  • 0
Стрикланд отговори на Чимаев за публикувания спаринг: Този човек е просто една малка мишка

Стрикланд отговори на Чимаев за публикувания спаринг: Този човек е просто една малка мишка

  • 7 май 2026 | 15:20
  • 1449
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 2258
  • 3
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 11276
  • 26
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 8044
  • 5
Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

  • 8 май 2026 | 12:53
  • 15241
  • 22
Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 15670
  • 87
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 9867
  • 7