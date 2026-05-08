Хамзат Чимаев ритна Шон Стрикланд по време на срещата им лице в лице

Дейна Уайт позволи на Хамзат Чимаев и Шон Стрикланд да застанат един срещу друг, но ситуацията бързо излезе извън контрол. Президентът на UFC, Дейна Уайт, заяви, че ще позволи на Хамзат Чимаев и Шон Стрикланд да се изправят лице в лице след края на пресконференцията за UFC 328, но сега може би съжалява за това свое решение.

Бойците бяха върнати на сцената, след като прекараха по-голямата част от 30 минути в размяна на обиди. Уайт застана между тях и ги помоли да се „държат добре“, за да може да се проведе срещата им. Стрикланд започна да говори предизвикателно, а Чимаев настоя: „Няма да те докосна“, докато двамата бойци от средна категория се приближаваха, заобиколени от охрана.

„Няма да направиш нищо“, изкрещя Стрикланд на Чимаев.

Секунда по-късно Чимаев ритна Стрикланд и настъпи пълен хаос. Охраната незабавно сграбчи шампиона на UFC в средна категория и неговия предстоящ опонент, за да ги раздалечи, преди ситуацията да ескалира още повече.

Стрикланд се бореше, опитвайки се да се освободи и да тръгне към Чимаев, но беше обграден от поне петима охранители, включително членове на полицейското управление в Нюарк. Тъй като не успя да стигне до Чимаев на сцената, Стрикланд му извика: „Кучко, страхливец такъв!“

След края на пресконференцията Стрикланд коментира в Twitter инцидента и ритника от Чимаев.

„Точно това, което очаквах от един страхливец“, написа Стрикланд.

Неприязънта между двамата бойци беше очевидна през цялата пресконференция, а напрежението ескалира по време на срещата им лице в лице. Предвид случилото се в четвъртък, остава да видим дали UFC ще позволи на Чимаев и Стрикланд да се изправят отново един срещу друг по време на церемониалното претегляне, насрочено за петък.

