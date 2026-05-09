ЦСКА пусна в продажба билетите за втория двубой с ЦСКА 1948

ЦСКА пусна в продажба билети за предстоящия двубой с ЦСКА1948. Двата тима се изправят един срещу друг в сряда (13 май) от 17:45 часа. Отборите премериха сили снощи, когато ЦСКА се наложи с 1:0.

Ето какво пишат “червените”:

Армейци,

Нека отново да бъдем заедно като юмрук!

Останаха само няколко стъпки до целта – Христо Янев и момчетата му имат нужда от подкрепата на всяко червено сърце!

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу тима от Бистрица от четвъртия кръг на плейофите в Първа професионална лига вече са в продажба.

Срещата ще се играе на 13 май (сряда) от 17:45 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Напред, червените!