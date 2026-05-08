  Sportal.bg
  ЦСКА 1948
  Алвеша: След гола паднахме психически

Алвеша: След гола паднахме психически

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров сподели мнението си след минималната загуба от ЦСКА (0:1) в Бистрица. Наставникът на домакините заяви, че отборът му е паднал психически след получения гол и в оставащите три мача трябва да надигне глава.

"Може да разделим мача на две части. Преди гола ние бяхме по-добрият отбор. Във втори пореден мач губим след индивидуална грешка. След гола паднахме психически и нищо не ни се получи.

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948
Като изключим последните минути, когато ни хванаха на контраатака, отборът игра добре в защита. Поредна наша грешка - от нищото ни вкарват гол. Отборът се развива, играе хубав футбол. Просто трябва да показваме повече характер в тези мачове. Това ни е проблем, трябва да работим от първата до последната минута да играем по един и същи начин. В оставащите срещи трябва да покажем, че тези грешки са били случайни", сподели Алвеша.

Снимки: Владимир Иванов

