Бъфало взе първия мач от серията, Анахайм изравни

В ранните часове на 7-и май (четвъртък) се изиграха нови два мача от плейофите на НХЛ на САЩ и Канада.

ЕТО ВСИЧКИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ И РАЗВИТИЕТО НА СЕРИИТЕ

ИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Бъфало Сейбърс - Монреал Канейдиънс 4:2 (2:1 2:1 0:0). 1-0 в серията, следващ мач: 9.5.2026 г. (събота) от 2:00 часа.

ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Вегас Голдън Найтс - Анахайм Дъкс 1:3 (0:0 0:1 1:2). 1-1 в серията, следващ мач: 9.5.2026 г. (събота) от 4:30 часа.

В утрешния 8-и май (петък) ще се изиграе само един мач от плейофите и той е от Източната конференция, където Филаделфия Флайърс приема Каролина Хърикейнс. Началото е насрочено за 3:00 часа българско време.