Номинираха Линдзи Вон за американския отбор през предстоящия сезон

Линдзи Вон попадна сред 48-те спортистки, номинирани за американския отбор по алпийски ски за предстоящия сезон.

Засега това е само формалност, базирана на резултатите, пише агенция АП.

41-годишната Вон все още е поне година и половина - заедно с операция на предна кръстна връзка - далеч от това дори да мисли за завръщане на пистата, а също така може да реши да прекрати официално кариерата си.

До момента Линдзи Вон претърпя осем операции след падането си в спускането на 8 февруари по време на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Процесът на номиниране е първата фаза от формирането на отбора по ски и сноуборд на САЩ. Скиорите, които приемат номинацията и отговарят на изискванията, ще бъдат официално обявени, като част от тима през октомври.

Новият сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини ще започне в края на октомври.