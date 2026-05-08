Няма да има летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година

  • 8 май 2026 | 06:52
  • 148
  • 0
Международният олимпийски комитет (МОК) заяви, че на Зимните олимпийски игри през 2030 година във Френските Алпи няма да има летни спортове, като всяко евентуално пренасяне на спортове ще се случи след тази дата.

МОК е преразглеждал всички аспекти на Игрите през последната година, включително потенциалното въвеждане на традиционни летни спортове в зимното издание, за да повиши популярността и участието в Зимните олимпийски игри. Това би увеличило и шансовете за медали за страни, които може да нямат силни традиции в зимните спортове. Сред споменатите спортове са колоезденето и бягането крос-кънтри.

„За 2030 година взехме решение никакви летни спортове“, каза президентът на МОК Кърсти Ковънтри на пресконференция.

Тя каза, че всяка промяна ще засегне Игрите от 2034 гoдина нататък. Солт Лейк Сити ще бъде домакин на Олимпиадата през 2034-а.

„Комисията по олимпийската програма ще разгледа всички възможности и това потенциално би било подходящо за 2034 година“, допълни тя.

Федерациите по зимни спортове се противопоставиха на подобни планове, заявявайки, че включването на летни спортове би размило имиджа на Зимните олимпийски игри. Въвеждането на популярни спортове като лека атлетика или колоездене в Зимните олимпийски игри би означавало също, че съществуващите федерации по зимни спортове ще трябва да споделят приходите си с тях.

Снимки: Imago

