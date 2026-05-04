Този човек знае как да живее: Ето къде отиде Йокич веднага след отпадането на Денвър от плейофите на НБА

Въпреки че баскетболните фенове се надяваха на решителен мач между Денвър Нъгетс и Минесота Тимбъруулвс в плейофите на НБА, суперзвездата на "Златните буци" Никола Йокич насочи свободното си време към най-голямата си страст след отпадането на тима си. Известният с любовта си към конете център прекарва почивките си между сезоните в Сърбия със своите коне и е заявявал, че мечтата му за работа след пенсиониране е да стане професионален треньор на коне в родния си Сомбор.

After the Wolves eliminated the Denver Nuggets s on Thursday, Jokic reportedly attended the Kentucky Derby just 2 days later (via Yahoo Sports).



Само два дни след като Минесота елиминира Нъгетс, трикратният MVP на НБА беше забелязан на трибуните на прочутия Чърчил Даунс, където се провежда Кентъки Дерби, най-престижното конно състезание в САШ, съобщава Yahoo Sports.



Ако Нъгетс бяха спечелили шестия мач, решаващият седми мач щеше да се играе в събота и Йокич щеше да пропусне Кентъки Дерби.

🚨🇺🇸BREAKING: Golden Tempo wins the 2026 Kentucky Derby.



Cherie Devaux becomes the first female trainer in history to win the race after 152 years.



A historic afternoon at Churchill Downs! pic.twitter.com/CuloNkRl3i — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 2, 2026

Жена треньор за първи път на трона

Първото състезание в тазгодишната битка за "Тройната корона" ще остане записано със златни букви в аналите на конния спорт. Golden Tempo, след като прекара по-голямата част от състезанието в опашката, направи зрелищен спринт в самия край и триумфира в 152-рото издание на Кентъки Дерби.

Треньор на победителя е Шери Дево, която така стана първата жена в историята на този спорт, подготвила шампион на Кентъки Дерби. Победилият кон беше язден от Хосе Ортис, който във вълнуващ финал "на косъм" надмина Renegade, язден от неговия роден брат, Ирад Ортис.

Golden Tempo влезе в състезанието като пълен аутсайдер с коефициент 23-1. Renegade завърши на второ място, докато третото място зае Ocelli, още една огромна изненада с коефициент 70-1. Дево очакваше нейният фаворит да атакува от втория план, което и се случи. Въпреки това, драматичният обрат, при който Golden Tempo от последно място стигна до 13-та позиция преди самия финал, а след това и до исторически триумф, шокира обществеността. Golden Tempo измина трасето с дължина 1 1/4 мили (около 2,01 км) за време 2:02,27.

